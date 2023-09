Auflagetreffen im Schützengau Donau-Ries

Letztes Treffen in der Saison findet in der kommenden Woche statt.

Zu ihrem vierten Treffen waren die Auflageschützen des Schützengaus Donau-Ries beim Verein Hubertus Otting zu Gast. Dabei konnten die Ottinger Ausrichter 46 Schützinnen und Schützen aus zwölf Gauvereinen begrüßen. Blattlsieger in Otting wurde mit einem sehr guten 1,4-Teiler Gottfried Pollaschek aus Bergstetten. Nach zwei zweiten Plätzen bei den Durchgängen eins und zwei reichte es diesmal zum Sieg. Den Platz zwei belegte hier Marianne Haß aus Oberndorf mit einem 3,1-Teiler, Dritter wurde der Wemdinger Klaus Fischill mit einen 4,4-Teiler. Neben seinem Blattlsieg, war Pollaschek (Sen I) nun schon zum vierten Mal in Folge der beste Schütze mit dem Auflage-Luftgewehr. Mit 317,1 Ringen siegte er diesmal vor den beiden Oberndorfern Thomas Edler (313,9/Sen I) und Norbert Mösle (312,2/Sen III+IV)). Bei den Damen mit dem Auflage-Luftgewehr war die Zweitplatzierte der Blattlwertung, Marianne Haß aus Oberndorf mit 311,3 Ringen die beste Einzelschützin. Mit der Auflage-Luftpistole war Hans Eß (306,0/Sen III-V) aus Asbach-Bäumenheim der beste Einzelschütze. Bei den Damen mit der Auflage-Luftpistole siegte mit 295,7 Ringen Petra Liedl aus Genderkingen. Das fünfte und letzte Treffen der Auflageschützen der Saison 2023 im Schützengau Donau-Ries findet am Dienstag, 26. September, bei den Altschützen Oberndorf statt. (fmue)

Die besten Ergebnisse des vierter Durchgangs:

Luftgewehr-Auflage Seniorinnen:

1. Marianne Haß (Oberndorf) 311,3

2. Jutta Förster (Bergstetten) 307,6

3. Nicole Mayr (Oberndorf) 305,8

Senioren I+II:

1. Gottfried Pollaschek (Bergstetten) 317,1

2. Thomas Edler (Oberndorf) 313,9

3. Heiko Brech ( Wemding) 311,0

Senioren III+IV:

1. Norbert Mösle (Oberndorf) 312,2

2. Ernst Wolfshöfer (Wemding) 311,7

3. Günter Raul (Asb.-Bäumenh.) 311,0

Senioren V:

1. Hermann Duschl (Asb.-Bäumenh.) 311,1

2. Erich Dambaur (Oberndorf) 308,6

3. Klaus Fischill (Wemding) 307,9





Luftpistole-Auflage Seniorinnen:

1. Petra Liedl (Genderkingen) 295,7

2. Ines Mösle (Oberndorf) 275,8

3. Elke Brüning (Asb.-Bäumenh.) 274,5

Senioren I+II:

1. Alois Luderschmid (Otting) 280,3

2. Helmut Linha (Kaisheim) 268,3

3. Lothar Nunold (Kaisheim) 258,0

Senioren III-V:

1. Hans Eß (Asb.-Bäumenh.) 306,0

2. Kosmas Raul (Asb.-Bäumenh.) 301,6

2. Vlado Sinovec (Genderkingen) 298,5

Blattlwertung:

1. Gottfried Pollaschek (Bergstetten) 1,4

2. Marianne Haß (Oberndorf) 3,1

3. Klaus Fischill (Wemding) 4,4

4. Hermann Duschl (Asb.-Bäumenh.) 6,4

5. Walter Fronz (Bergstetten) 6,4