Bergstetten stürzt den Führenden aus Monheim

Im packenden Duell der Luftgewehr-Bezirksoberliga feiern die Sportschützen einen großen Sieg gegen den Ligaprimus. Spannend macht es auch das Team aus Sulzdorf.

Die Leistungsdichte in der Bezirksoberliga der Luftgewehr-Schützen ist sehr groß. Hier kann jeder gegen jeden gewinnen. Den Beweis dafür lieferte nun das Team aus Bergstetten ab, dem eine kleine Überraschung in der zweiten Runde des Rundenwettkampfes gelang. Es schlug den Tabellenführer aus Monheim.

Die Sportschützen aus Bergstetten traten ihren Heimkampf gegen die SG 1858 Monheim im voll besetzten Schützenheim in Buchdorf an. Im ersten Duell schossen für Bergstetten Annalena Eder und für Monheim Nadine Schwertberger. Für Letztere war es ein besonderer Wettkampf, da für sie mit zehn Jahren ihre sportliche Karriere in Buchdorf begann. Sie war daher sehr nervös und wollte vor heimischem Publikum zeigen, was in ihr steckt. Und dies sollte gelingen, konnte sie doch von Beginn an in Führung gehen und am Ende mit 386:381 Ringen gewinnen.

Entscheidung fällt auf Position drei

Im zweiten Match gingen für Bergstetten Nadine Sailer und für Monheim Karel Kuba an den Stand. Die erste Serie konnte Kuba mit 92:94 Ringen für sich entscheiden, doch mit 97:92 Ringen drehte Sailer die Partie. Sie ließ sich die Führung nicht mehr nehmen und holte mit 378:376 Ringen den ersten Einzelpunkt nach Bergstetten.

In der Partie vier holte Lara Schlipf den zweiten Einzelpunkt für Bergstetten. Mit starken 379 Ringen konnte sie sich gegen Matthias Gnugesser durchsetzen. Der Monheimer erwischte einen rabenschwarzen Tag und startete nur mit 89 Ringen in den Wettkampf. Somit war der Sieg für ihn nach der ersten Serie schon in weite Ferne gerückt. Auf Position fünf duellierten sich für Bergstetten Marina Eder und Niklas Nigel für Monheim. Mit 371:382 Ringen glich Nigel souverän für Monheim aus.

Die Entscheidung fiel somit auf Position drei. Für Bergstetten war Mannschaftsführerin Katrin Frey und für Monheim der SG-Vorstand Jens Christ am Stand. Frey begann mit 94 und 97 Ringen stark. Vor der letzten Serie trennten die Kontrahenten sechs Ringe. Christ versuchte, den Abstand noch zu verkürzen. Am Ende gewann mit 379:374 Ringen aber Frey den letzten Einzelpunkt und die Mannschaftspunkte. Monheim musste somit nicht nur den Wettkampf, sondern auch die Tabellenführung an Medlingen abgeben.

Sulzdorf macht es spannend

Einen weiteren spannenden Wettkampf lieferten sich St. Seb. Sulzdorf und die Goldbachschützen Baldingen. Auf der Position eins traten die Schützen Anna Schmid für Sulzdorf und Karl Lechler für Baldingen gegeneinander an. Schon während der ersten Serie gestaltete sich das Rennen der beiden sehr eng. Ein Ausrutscher in der zweiten Serie von Schmid mit 92 Ringen bedeutete für sie am Ende die Niederlage mit 379:381 Ringen.

Christian Mayinger für Sulzdorf und Lukas Egetenmeier für Baldingen duellierten sich in der zweiten Partie. Mit starken 97 Ringen startete der Sulzdorfer Schütze bereits mit einem Vorsprung von sechs Ringen. Die fast konstant geschossenen Serien verhalfen Christian Mayinger letztendlich zum Sieg mit 380:372 Ringen.

In der Partie vier traf die junge Schützin Maren Pantle für Sulzdorf auf Jannik Riefle für Baldingen. Die Sulzdorfer Schützin begann bereits sehr stark mit 97 Ringen und schoss konstant weiter. Trotz zwei sehr guter Serien mit 96 Ringen hatte Riefle keine Chance aufzuholen. So ging der Einzelpunkt dieser Partie mit 384:374 Ringen nach Sulzdorf. Johannes Pantle für Sulzdorf und Michael Grimmeiß für Baldingen starteten in der fünften Partie. In den letzten beiden Serien gelang es Pantle nicht, seine Leistung zu halten, wodurch mit 361:369 Ringen der Einzelpunkt nach Baldingen ging.

Erfolgreiche Sulzdorfer Schützen: (von links) Johannes Pantle, Anna Schmid, Nadine Schober, Maren Pantle und Christian Mayinger. Foto: Nicola Schwertberger

Die dritte Partie mit Nadine Schober für Sulzdorf und Paulina Ruf für Baldingen gestaltete sich spannender als erwartet. Schober startete schwach, fand dann jedoch schnell in das Duell und holte auf. Letztendlich stand es Unentschieden mit 377:377 Ringen. Somit war dieser Gleichstand und der nachfolgende Stechschuss entscheidend für den Sieg eines der beiden Teams. Nachdem zunächst beide eine 9,0 schossen, bewies Schober dann die ruhigere Hand und konnte im zweiten Stechschuss den Einzelpunkt, sowie den Sieg mit 3:2 nach Sulzdorf holen. Das Team verbesserte sich damit auf Rang drei der Tabelle hinter Monheim. (AZ)