Schießen

vor 20 Min.

Darum müssen Staudheims Schützen bis zum Ende voll fokussiert bleiben

Plus Staudheim liegt in der Oberbayernliga auf Rang eins. Vor dem Saisonfinale wagt der Mannschaftsführer einen Blick nach vorn, auch in Richtung Aufstiegswettkampf.

Von Manuel Wenzel

Eigentlich wäre laut Plan die Saison der Luftgewehrschützen der Oberbayernliga West nun vorbei – aber was heißt in Corona-Zeiten schon eigentlich? Und so können sich die Aktiven von Winterlust Staudheim ihres ersten Platzes in der Tabelle noch nicht ganz sicher sein. Aktuell führen sie mit 22:4 Mannschaftspunkten das Klassement an, am 6. März müssen die Staudheimer gegen Mering aber noch einmal an die Stände. Die Pandemie hat auch den Wettkampfplan bei den Schützen durcheinandergewirbelt.

