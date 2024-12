Herausragende Schützen aus der Region im Allgäu ausgezeichnet

Einen weiten Weg nahmen die Schützinnen und Schützen des Schützengaues Donau-Ries auf sich, um ausgezeichnet zu werden. Raus aus dem grauen Wetter der vergangenen Wochen hinein in das sonnige Allgäu nach Maierhöfen. Dort strahlte dann nicht nur die Sonne, sondern auch zahlreiche verdiente Sportler mit ihren Ehrengaben und Auszeichnungen.

Den Ehrungsnachmittag eröffnete der Präsident des Schützenbezirkes Schwaben, Ernst Grail. Grußworte sprachen der Gauehrenschützenmeister Otto Fischer des ausrichtenden Schützengaues Westallgäu, 1. Bürgermeister der Gemeinde Maierhöfen Martin Schwarz, der Landrat des Landkreises Lindau Elmar Stegmann sowie die Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann. Dabei wurden der Gau, die Gemeinde sowie der Landkreis vorgestellt und die Bedeutung des Schützenwesens betont.

Ehrung für Erfolge auf internationaler, nationaler und bayerischer Ebene

In seiner Festansprache hob Präsident Grail das enorme Engagement der Schützinnen und Schützen hervor, welches erforderlich ist, um solch tolle Schießergebnisse zu erreichen. Ebenfalls dankte er den „stillen Helden“, wie Familien, Helfern, Trainern und Vereinen, die im Hintergrund die Sportler unterstützen.

Ausgezeichnet wurden in Maierhöfen Schützinnen und Schützen, die auf internationaler, nationaler und bayerischer Ebene große Schießerfolge erzielen konnten. Für den besten Schuss auf die Königswürde beim Oktoberfestlandesschießen erhielt die Landesschützenkönigin Iris Harlacher (SG Adler Berg) ein Ehrengeschenk in Form eines Glaspokals überreicht. Im Anschluss erhielten weitere 14 Sportlerinnen und Sportler des Schützengaues Donau-Ries die Sportplakette des Schützenbezirkes Schwaben verliehen. Besonders viele Plaketten gingen hier an die meist jugendlichen Schützen der VSG Wemding, die sieben Plaketten mit nach Hause nehmen durften. Ebenfalls erhielt der Schützengau Donau-Ries eine Auszeichnung bezogen auf die Meistbeteiligung unter den Gauen, welche das Oktoberfest-Landesschießen auf der Theresienwiese in München besuchten.

Bei der Bezirkssportlerehrung 2024 des Schützenbezirkes Schwaben wurden ausgezeichnet: VSG Asbach-Bäumenheim: Hans Eß, Günter Raul, Kosmas Raul; SV Kesseltal Bissingen: Erich Schmidbaur; Altschützen Oberndorf: Rudolf Mayr; Kgl. Priv. SG Rain/Lech: Josef Kröpfl; SG Hubertus Riedlingen: Jürgen Herde; VSG Wemding: Elena Heiß, Rene Hönle, Robin Hönle, Simon Huber, Werner Merle, Rudi Schmieder und Amelie Rabenseifner. (AZ)