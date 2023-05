Oberndorf schießt sich in die Bayernliga

Die Altschützen beenden den Rundenwettkampf auf Rang zwei hinter Pfuhl. Beim Aufstiegswettkampf nehmen sie am Konkurrenten Revanche – und sichern sich den großen Erfolg.

Nach dem Rundenwettkampf mit 14 Schießtagen der Luftgewehrschützen in der Schwabenliga Nord stand fest, dass die Altschützen aus Oberndorf sich für den Aufstiegswettkampf in die Bayernliga qualifiziert hatten. In Hochbrück bei München trafen sich dann acht Mannschaften aus den Ligen Schwaben Nord, Schwaben Süd, Oberbayernliga und Münchenliga für den Aufstiegskampf in die Bayernliga Süd-West. Den Oberndorfer Schützen war klar, dass es nicht einfach werden würde, handelt es sich doch mit der Bayernliga um die dritthöchste Liga in Deutschland, darüber liegen nur die 1. und 2. Bundesliga.

Mannschaftstrainer Markus Lehner fuhr mit seinen sieben Schützinnen und Schützen im Morgengrauen nach München. Die Aufregung war groß, galt es doch in zwei Durchgängen Bestleistung abzuliefern. In Hochbrück angekommen stand hier, wie immer bei Wettkämpfen, zunächst die Kontrolle der Waffen und der Schießkleidung auf dem Plan. Bei den Oberndorfer Schützen entsprach alles den Regeln der Sportordnung. Der Wettkampf selbst unterteilte sich dann in zwei Durchgänge zu je 40 Schuss, die zu einem Gesamtergebnis zusammengezählt wurden. Dieses war dann ausschlaggeben für den Aufstieg.

Altschützen Oberndorf liefern bestes Ergebnis des ersten Durchgangs

Für die Altschützen traten im ersten Durchgang die besten fünf Schützen aus der Saison 2022/2023 an den Stand. Trotz großer Aufregung erzielten die Schützen im ersten Durchgang 1924 Ringe. Mit diesem Ergebnis landeten sie auf dem ersten Platz unter den acht Mannschaften. Katrin Mair schoss mit 389 Ringen das beste Ergebnis, hinter ihr reihten sich innerhalb des Oberndorfer Teams Kristina Büchele (386), Leonie Feuchtmayr (386), Florian Fritsch (385) und Jessica Langer (378) ein.

Dieser erste Platz ersten Durchgang spornte die Schützinnen und Schützen noch mehr an. Trotz hoher Nervosität gingen sie fokussiert an den Stand für den zweiten Durchgang und erreichten – auch zur Freude des Trainers – eine weitere Mannschafts- sowie auch Einzelbestleistung, die sich wie folgt aufteilte: Kristina Büchele (393), Katrin Mair (391), Jessica Langer (386), Leonie Feuchtmayr (386) und Florian Fritsch (378).

Der Traum von der Bayernliga wird wahr

Der Jubel und die Freude waren groß, als das Endergebnis nach längerer Wartezeit offiziell verkündet wurde. Ein lang ersehnter Traum, nach vielen harten Trainingsstunden, wurde für das Team der Altschützen Oberndorf wahr. Der Aufstieg in die Bayernliga war endlich gelungen.

Noch erfreulicher für die Schützen aus dem Kreis Donau-Ries war die Tatsache, dass der direkte Konkurrent aus der Rundenwettkampfsaison 2022/2023, die Schützen aus Pfuhl, die in der Schwabenliga Nord noch erster geworden waren, nun auf Platz zwei im Aufstiegskampf verwiesen werden konnten. Der Abstand zu diesem Konkurrenten belief sich am Ende doch auf neun Ringe (Oberndorf erreichte 3858 Ringe). (AZ)