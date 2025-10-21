Stechschusskrimis beim Schwabenligadebüt für die SG Monheim

Mit großer Vorfreude, aber auch spürbarer Anspannung reiste die Erste Luftgewehr-Mannschaft der SG 1858 Monheim zu ihrem ersten Wettkampftag in der Schwabenliga Nord nach Gablingen. Dort endeten beide Begegnungen denkbar knapp mit 2:3-Niederlagen, doch die Monheimer zeigten, dass sie in der neuen Liga absolut konkurrenzfähig sind.

Im ersten Duell gegen Auerhahn Reinhartshausen 1 war die Nervosität bei den Monheimern spürbar – schließlich war es der erste Auftritt in dieser Liga. Nur Nadine Schwertberger, die Jüngste im Team, konnte auf Erfahrung in höheren Klassen zurückgreifen, da sie bereits in der 2. Bundesliga für Kempten geschossen hatte.

Nervöser Auftakt des Aufsteigers

Sie sorgte gleich für den emotionalen Höhepunkt des Wettkampfs: Nach 389 Ringen auf beiden Seiten musste sie gegen Sarah Geiger (Reinhartshausen) ins Stechen. Mit einer 10,8 setzte Schwertberger den entscheidenden Schuss, während ihre Gegnerin eine 9 traf – der erste Einzelpunkt in der Schwabenliga war perfekt.

Die übrigen Paarungen verliefen denkbar knapp, gingen jedoch zugunsten der Gastgeber aus. Die Monheimer Karel Kuba (377), Niklas Nigel (378) und Jens Christ (378) verloren ihre Matches gegen Eva Dieminger (383), Florian Drexel (384) und Leonie Brettel (386). Matthias Gnugesser (368) sicherte Monheim den zweiten Punkt, nachdem seine Gegnerin Hannah Schweinberger wegen eines Waffendefekts nicht fertig schießen konnte. Trotz der höheren Gesamtringzahl von 1890:1863 musste sich Monheim knapp 2:3 geschlagen geben.

Zweites Duell der SG Monheim mit erneutem Stechdrama

Im zweiten Wettkampf gegen Gastgeber Grünholder Gablingen 1 blieb es spannend bis zum letzten Schuss. Nadine Schwertberger (SG Monheim) bestätigte ihre starke Form und besiegte den amtierenden Deutschen Meister Jürgen Weislein (Gablingen) mit 387:384 Ringen. Jens Christ (Monheim) steuerte mit 382:381 gegen Yasmin Reiner (Gablingen) den zweiten Punkt bei.

Die restlichen Duelle holten sich die Gablinger: Alexander Baur (386) setzte sich gegen Karel Kuba (381) durch, und Dieter Probst (386) gewann gegen Niklas Nigel (375). Beim Stand von 2:2 musste erneut Matthias Gnugesser in den Stechschuss. Nach 376:376 Ringen entschied ein Schuss über Sieg oder Niederlage, und Gnugesser unterlag mit 9,7 der 10,2 seines Gegners. Damit ging auch das zweite Duell mit 2:3 (1901:1913 Ringe) verloren.

Karel Kuba: „Diese Stechschüsse - das war pure Spannung“

Trotz der knappen Niederlagen überwog im Monheimer Lager die Zufriedenheit über die gezeigten Leistungen. Karel Kuba (SG Monheim) brachte es nach dem Wettkampf auf den Punkt: „Natürlich hätten wir gerne Punkte mitgenommen, aber die Atmosphäre war großartig. Diese Stechschüsse – das war pure Spannung bis zum letzten Atemzug.“

Nach dem ersten Wettkampftag belegt die SG 1858 Monheim 1 mit 0:4 Punkten den fünften Tabellenplatz der Schwabenliga Nord und lässt damit drei Mannschaften hinter sich. Die gezeigten Ringzahlen und die ausgeglichene Teamleistung lassen hoffen, dass beim nächsten Wettkampftag der erste Sieg folgt. (AZ)