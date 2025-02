Unglückliche Pleite für Buchdorfer Luftgewehr-Team

Zum Wettkampf in der Luftgewehr-Bezirksoberliga waren die Adlerschützen Buchdorf-Baierfeld bei der Bürgerlichen Schützengesellschaft 1904 Offingen zu Gast. Katrin Frey begann für Buchdorf auf Setzposition eins mit einer starken 99er-Serie und beendete ihren Wettkampf mit 384 Ringen. Dies reichte nicht zum Sieg, da ihre Gegnerin Katja Olah 391 Ringe erzielte. Auf Position zwei konnte Annalena Eder aus Buchdorf den einzigen Punkt für ihre Mannschaft sichern, da sie mit 379 Ringen ihrer Gegnerin Emma Schedel mit 371 Ringen überlegen war.

Einen hervorragenden Start mit einer 100 Serie legte Lara Schlipf für Buchdorf auf Position drei vor. Am Ende musste sich Schlipf jedoch mit 376:30 Ringen geschlagen geben. Auf Position vier trat Markus Schlipf von den Adlerschützen an den Stand, wobei sich Schlipf mit 376:386 ebenfalls geschlagen geben musste. Nicola Schwertberger duellierte sich für Buchdorf auf Position 5. Auch diesen Punkt konnte Offingen mit 371:367 für sich entscheiden und gewann am Ende gegen Buchdorf mit 4:1 Einzelpunkten. Im Gesamtergebnis erreichte Buchdorf 1882 Ringe und Offingen 1899 Ringe.

Monheim dominiert in Baldingen und sichert sich klaren 4:1-Sieg

Die SG 1858 Monheim 1 stellte in der aktuellen Bezirksoberliga-Runde ihre Stärke erneut unter Beweis. Im Auswärtsduell gegen die Goldbachschützen Baldingen 1 ließ Monheim nichts anbrennen und setzte sich mit 4:1 Punkten souverän durch. Auf Position eins trat Nadine Schwertberger für Monheim an. Mit 386 Ringen zeigte sie eine konstante Leistung und ließ Lukas Egetenmeier (378 Ringe) keine Chance – der erste Punkt für Monheim.

Im Wettkampf Monheim gegen Baldingen gingen an den Stand (von links): Lukas Egetenmeier, Niklas Nigel, Jannik Riefle, Nadine Schwertberger, Jens Christ, Paulina Ruf, Karel Kuba, Karl Lechler, Lukas Stadali und Matthias Gnugesser. Foto: Christian Eger

Niklas Nigel erwischte ebenfalls einen starken Tag. Mit 384:375 Ringen setzte er sich gegen Karl Lechler durch und baute die Führung für die Gäste aus. Besonders in der letzten Serie überzeugte Nigel mit einer starken 99er-Passe. Karel Kuba sorgte auf Position vier für die Tagesbestleistung. Mit 392 Ringen ließ er Paulina Ruf (370 Ringe) deutlich hinter sich. Besonders beeindruckend waren seine beiden 99er-Serien.

Auch auf Position fünf zeigte Monheim eine starke Leistung. Matthias Gnugesser erhöhte gegen Lukas Stadali mit 385:362 Ringen auf 4:0 für die Gäste. Mit konstant hohen Serien stellte er früh die Weichen auf Sieg. Einzig auf Position drei musste Monheim einen Punkt abgeben. Jannik Riefle von Baldingen lieferte sich mit Jens Christ ein hart umkämpftes Duell. Nach 378:378 Ringen fiel die Entscheidung im Stechen – hier hatte Riefle im zweiten Stechschuss mit 10:9 das bessere Ende für sich und holte den Ehrenpunkt für die Gastgeber. Mit diesem klaren Erfolg unterstreicht Monheim seine Ambitionen in der Bezirksoberliga und geht gestärkt in die kommenden Wettkämpfe. (AZ)

Jannik Riefle (links) und Jens Christ mussten ins Stechen. Hier setzte sich Baldinger Riefle mit 10:9 durch. Foto: Paulina Ruf