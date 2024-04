Auflageschützen im Schützengau Donau-Ries suchen ihre Besten

In Oberndorf kommen 50 Schützen zusammen, um sich im Wettkampf zu messen. Dabei stechen die Teilnehmer aus Bergstetten mit einigen Erfolgen heraus.

Die Treffen der Auflageschützen im Schützengau Donau-Ries haben für das Sportjahr 2024 schon begonnen. Bei den Altschützen 1888 Oberndorf wurde der erste von fünf Durchgängen ausgeschossen. Fünfzig Schützinnen und Schützen aus dreizehn Gauvereinen kamen zusammen, um sich im sportlich fairen Wettkampf zu messen.

Der Ausrichterverein stellte mit zehn Starterinnen und Startern das größte Kontingent, die Schützenvereine aus Wemding und Asbach-Bäumenheim folgten dahinter mit jeweils sieben Teilnehmern. Mit dem Auflage-Luftgewehr war am ersten Schießtag für 2024 bei den Damen Jutta Förster aus Bergstetten mit 309,5 Ringen die beste Einzelschützin. Bei den Herren mit dem Auflage-Luftgewehr wurde die Tagesbestleistung bei den Senioren I geschossen: Gottfried Pollaschek siegte hier mit 320,8 Ringen. Ebenfalls überzeugte Wilfried Rau (Senioren III+IV) aus Riedlingen mit 319,8 Ringen. Auf das drittbeste Luftgewehrergebnis kam mit 318,3 Ringen der Oberndorfer Schützenmeister Thomas Edler (Sen I+II) mit 318,3 Ringen.

Bergstettener Auflageschützen schießen die besten Blattl

Bei den Damen mit der Auflage-Luftpistole war mit 269,9 Ringen Ines Mösle aus Oberndorf die beste Einzelschützin, auch bei den Herren sorgte Gottfried Pollaschek aus Bergstetten für das Spitzenergebnis. Mit 306,0 Ringen siegte er klar bei den Senioren I+II. Bei den Senioren III-V kamen die beiden Asbach-Bäumenheimer Hans Eß (305,4) und Kosmas Raul (303,5) auf die besten Ergebnisse.

In der Blattlwertung gab es einen Doppelsieg für Bergstetten. Mit einem starken 1,4-Teiler siegte Jutta Förster, Rang zwei ging mit einem 5,0-Teiler an Gottfried Pollaschek, ebenfalls mit einem 5,0-Teiler wurde Wilhelm Nothofer aus Oberndorf Dritter. Das zweite Treffen der Auflageschützen der Saison 2024 im Schützengau Donau-Ries findet am Dienstag, 14. Mai, bei Hubertus Otting statt. (fmue)

Die besten Ergebnisse des 1. Durchgangs:

Luftgewehr-Auflage Seniorinnen:

Jutta Förster ( Bergstetten ) 309,5 Marianne Haß ( Oberndorf ) 304,3 Nicole Mayr ( Oberndorf ) 304,0

Senioren I+II:

Gottfried Pollaschek ( Bergstetten ) 320,8 Thomas Edler ( Oberndorf ) 318,3 Erich Schmidbaur ( Bissingen ) 313,3

Senioren III+IV:

Wilfried Rau ( Riedlingen ) 319,8 Norbert Mösle ( Oberndorf ) 314,3 Sebastian Konrad ( Bissingen ) 310,7

Senioren V:

Hermann Duschl (Asb.-Bäumenh.) 315,0 Hans Eß (Asb.-Bäumenh.) 313,4 Edmund Altmann ( Bergstetten ) 311,3

Luftpistole-Auflage Seniorinnen:

Ines Mösle ( Oberndorf ) 269,9

Senioren I+II:

Gottfried Pollaschek ( Bergstetten ) 306,0 Siegfried Hindermayr (Druisheim) 295,8 Franz Müller ( Oberndorf ) 294,2

Senioren III-V:

Hans Eß (Asb.-Bäumenh.) 305,4 Kosmas Raul (Asb.-Bäumenh.) 303,5 Vlado Sinovec ( Genderkingen ) 302,9

Blattlwertung: