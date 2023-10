Schießsport

vor 36 Min.

Gauschützenmeisterin Schnell sucht dringend einen Nachfolger

Plus Rita Schnell gibt ihr Amt nach 15 Jahren ab. Noch ist niemand in Sicht, der den Posten übernehmen will. Findet sich niemand, ist ein drastischer Schritt die Folge.

Von Helmut Bissinger

Wahrscheinlich haben es viele nicht wahrhaben wollen, doch nun macht Rita Schnell ernst: Sie wird sich bei den Neuwahlen des Schützengaus Donau-Ries nicht mehr aufstellen lassen. Damit gibt die Gauschützenmeisterin ihr Amt nach 15 Jahren auf, „so wie ich es bei der letzten Wahl vor vier Jahren bereits angekündigt habe“. Der Entschluss sei nicht umkehrbar, sagt sie, „aber leider findet sich kein möglicher Nachfolgekandidat“, sagt sie. Weder eine Frau noch ein Mann wolle die Führungsposition übernehmen.

Ist es die Last des Ehrenamtes oder die Scheu vor der Verantwortung? Das mag Rita Schnell, die erste Frau in Schwaben, die ein solches Amt übernahm, nicht einzuschätzen. Seit Monaten spreche sie Schützenbrüder und -schwestern an. Es sei niemand in Sicht, der an der Spitze des größten Schützengaus in Schwaben stehen wolle und Sprecher von 9350 Mitgliedern sein wolle. Das stimme sie nachdenklich.

