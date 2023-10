Gemütlichkeit Mertingen hat viel vor

Das erste Luftgewehr-Team startet in die neue Saison in der 2. Bundesliga Süd. Drei Mitglieder verließen das Team, zwei neue und sehr erfolgreiche kamen hinzu.

Die Saison 2023/24 in der 2. Bundesliga Luftgewehr steht in den Startlöchern und die erste Mannschaft von Gemütlichkeit Mertingen ist bereit, die Vorbereitungen abgeschlossen.

Nach einer erfolgreichen Saison 2022/23, welche Mertingens erste Luftgewehrmannschaft in der 2. Bundesliga im Mittelfeld, nämlich auf Platz vier, beendet hatte, war es Zeit, Resümee zu ziehen. Das Team war sich einig, da ist noch Luft nach oben. Erste neue Trainingstermine wurden festgelegt, die Schützen steckten sich neue, persönliche Ziele und Trainer Axel Trageser nahm sich als Hausaufgabe mit, das künftige Training noch individueller zu gestalten. Doch zuvor durften sich die Schützinnen und Schützen im Juni eine Pause vom Schießsport gönnen.

Die erste Luftgewehr-Mannschaft von Gemütlichkeit Mertingen hat sich verändert

Das Mertinger Team sieht in dieser Saison deutlich anders aus, als zuletzt. Aus der Mannschaft verabschiedeten sich André Sauter, Maria Theresia Eckert und Thomas Muxel, die großen Anteil am Erfolg der Gemütlichkeit-Schützen hatten. In der Mannschaft bleiben Katharina Hafner, Sarah Hasenhündl, Patrick Müller, Patrick Pfisterer, Verena Schröttle, Alexander Straßer, Dennis Nowey, und Kevin Weiler ( Österreich). Die beiden Neuen am Start sind zwei junge Frauen aus Österreich – und beide heißen Marlene. Im Mertinger Team werden sie, um Verwechslungen vorzubeugen, bereits liebevoll Marlene „Groß“ und Marlene „Klein“ genannt – eine Anspielung auf ihrer beider Alter.

Auch in der Saison 2023/24 noch im Mertinger Luftgewehr-Team: Patrick Müller Foto: Szilvia Izsó

Marlene „Klein“ Baumgartner schießt seit acht Jahren und ist seit vier Jahren Mitglied des österreichischen Junioren-Nationalkaders. Sie konnte sich in dieser Zeit für mehrere Europa- und Weltmeisterschaften qualifizieren und dort Platzierungen unter den Top 20 erzielen. Für die kommende Saison in Mertingen möchte sie bei ihren Einsätzen ihren Beitrag leisten, damit die Mannschaft eine erfolgreiche Saison realisieren kann.

Spitzensportlerin schießt jetzt für Mertingen

Marlene „Groß“ Pribitzer verbrachte schon als kleines Kind – zusammen mit ihrem Vater – viel Zeit am Schießstand. In den vergangenen Jahren durfte sie einige nationale und internationale Erfolge feiern. Gleichzeitig musste sie aber auch Niederschläge wegstecken und sich nach einer langwierigen Verletzung zurück in den Spitzensport kämpfen. Dieses Ziel hat sie erreicht und rangiert unter den weltbesten Luftgewehr-Schützinnen.

Ihr persönliches Ziel für die erste Saison im Schützenverein Gemütlichkeit Mertingen ist es, sich in die Mannschaft zu integrieren und mit möglichst vielen Einzelpunkten zum ein oder anderen Sieg beizutragen. Gleichzeitig möchte sie ihren Mannschaftskollegen die notwendige Sicherheit und Motivation geben, an das große Ziel, den Aufstieg in die 1. Bundesliga, zu glauben und dieses Ziel auch zu erreichen.

Dreitägiges Trainingslager in Österreich

Um für die neue Saison in der 2. Bundesliga gut gerüstet zu sein, organisierten die Mertinger Schützen ein dreitägiges Trainingslager im Olympiazentrum Vorarlberg. Der Schwerpunkt des Trainings bestand darauf, immer den „Fokus“ zu halten. Die mitgereisten Familienmitglieder, Freunde und Zuschauer hatten die Aufgabe, die Trainierenden durch Tanzen, Singen und das Abspielen von Musik aus dem Konzept zu bringen. Sinn dahinter war, sich auch beim Wettkampf nicht von der durch das Publikum gegebenen Geräuschkulisse ablenken zu lassen. Die Schützen verbesserten ihre Technik und arbeiteten an ihrer Treffsicherheit. Daneben war das Ziel, die Gemeinschaft der Schützen zu stärken.

Seit dem Trainingslager wird mehrmals pro Woche trainiert – jeder Schütze für sich im eigenen Verein oder an gemeinsamen Trainingstagen an verschiedenen Orten in Bayern und Württemberg, um die Fahrtstrecken im Rahmen zu halten. Immer dazu gehören ein Mentaltraining sowie Physiotherapie. Neben dem Training organisierte der Trainerstab um Axel Trageser drei Vorbereitungswettkämpfe gegen hochrangige Mannschaften aus Bayern und Württemberg.

Gemeinde unterstützt die Mertinger Schützen finanziell

Unterstützung erhielten die Bundesliga-Schützen auch von der Gemeinde Mertingen, die beschloss, 25 Prozent der Kosten für die neuen elektronischen Stände in der Luftdruckhalle zu übernehmen (wie berichtet) und noch einmal 9000 Euro für die Bundesliga-Saison zuzuschießen. Mit dieser Unterstützung entlastet die Gemeinde den Geldbeutel des Vereins, da er neben der sportlichen Ausstattung hohe Ausgaben für Fahrtwege zu den Trainingstagen, Übernachtungskosten, Trainer und Weiteres stemmen muss.

Die Finanzspritze ist bei den Schützen gerne gesehen. Schließlich wurden in der Sommerpause die in die Jahre gekommene Schieß-Anlage modernisiert und der IT-Bereich aufgerüstet. So ist nun alles bereits für das Training, die Rundenwettkampfsaison und die Gaumeisterschaften, aber auch für den ersten Bundesliga-Heimwettkampf am 7. Januar 2024.

Für die erste Mannschaft gilt es nun aber, den Saisonauftakt am Sonntag, 8. Oktober, erfolgreich zu gestalten. Die Mertinger treffen bei der Kgl. Priv. FSG Titting auf die Gastgeber (11 Uhr) sowie auf Isental Lengdorf (14.45 Uhr).