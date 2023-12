Monheim gewinnt zum Abschluss der Hinrunde in Baldingen

Luftgewehr-Bezirksoberliga: Monheim hält weiterhin Platz drei. Sulzdorf kann dem Tabellenführer nicht standhalten, Bergstetten setzt sich auf Platz zwei fest.

Im fünften Wettkampf der Bezirksoberliga Luftgewehr hat Monheim einen Sieg in Baldingen geholt und so seinen dritten Platz gefestigt. Ebenfalls mit einem Sieg haben die Schützinnen und Schützen aus Bergstetten die Hinrunde beendet, Oettingen war unterlegen. Die Sulzdorfer hingegen tun sich weiter schwer, gegen den dominanten Tabellenführer Medlingen wäre ein Sieg allerdings auch eine Überraschung gewesen.

Baldingen – Monheim 1:4 (1872:1907). Auf Position eins ließ die Monheimerin Nadine Schwertberger nichts anbrennen. Sie startete mit 97 und 96 Ringen. Ihr Gegner Lukas Egetenmeier hatte mit 95 und 94 Ringen schon vier Ringe Rückstand zur Halbzeit. Der Baldinger steigerte sich zwar auf 96, doch Schwertberger konterte diese mit starken 98 Ringen. Mit 388 zu 380 Ringen ging der erste Punkt nach Monheim. Auf Position zwei standen sich der Baldinger Markus Bachmann und der Monheimer Niklas Nigel gegenüber. Bachmann legte mit 92 Ringen einen Fehlstart hin, Nigel setzte mit 98 Ringen ein Ausrufezeichen. Im zweiten Band holte Bachmann auch 98 Ringe. Nigel hatte 95, somit schrumpfte sein Vorsprung. Serie drei ging mit 97 zu 95 Ringen wieder an Nigel. Diesen Vorsprung konnte der Monheim bis über die Ziellinie retten und holte den zweiten Punkt für Monheim (385:380).

Routinier Karel Kuba setzt sich gegen Baldingens Nachwuchstalent Ruf durch

In Duell vier standen sich Heidi Hurler für Baldingen und Nachwuchsschütze Simon Röding für Monheim gegenüber. Beide legten mit 94 Ringen los. Auf Band zwei steigerte sich Hurler auf 97 Ringe, Röding erreichte nur 92. Hurler beendete ihren Wettkampf mit 94 und 93 Ringen, die Röding nicht kontern konnte. Somit verkürzte Baldingen auf 1:2. Partie drei war das Duell zwischen der Baldinger Nachwuchschützin Paulina Ruf und dem Monheimer Routinier Karel Kuba. Beide begannen mit 94 Ringen. In Serie zwei konnte Kuba mit 93 zu 92 von Ruf einen Mini-Vorsprung aufbauen. Auf dem dritten Band kam Ruf wieder nur auf 92 Ringe, Kuba hatte 95 und somit vier Ringe Vorsprung. Ruf zeigte auf dem vierten Band mit 96 Ringen, was in ihr steckt, doch der Monheimer Routinier ließ mit 97 Ringen nichts anbrennen und holte den Sieg nach Monheim.

In Paarung fünf trafen Baldingens Michael Grimmeiß und Monheims Jens Christ aufeinander. Grimmeiß fand nicht in den Wettkampf, startete mit 88 Ringen und erreichte insgesamt nur 360 Ringe. Jens Christ hatte dafür einen Sahnetag: Er begann mit starken 98 Ringen und schloss seinen Wettkampf mit persönlicher Saisonbestleistung von 385 Ringen ab. Somit ging der vierte Einzelpunkt nach Monheim.

Für Medlingen und Sulzdorf schossen: (von links) Christoph Müller, Maren Pantle, Anna Schmid, Christian Mayinger, Nadine Schober, Sabrina Bayer, Sabrina Thanheiser, Martin Hitzler, Julia Fauser und Thomas Fauser. Foto: Gernot Fauser

Sulzdorf gewinnt in Medlingen nur einen Einzelpunkt

Medlingen – Sulzdorf 4:1 (1884:1892). Für die Schützen aus Sulzdorf ging zu Tabellenführer. Sabrina Bayer für Medlingen an Position eins lieferte mit 386 Ringen ein Spitzenergebnis und ergatterte den Punkt für ihr Team – Konkurrentin Nadine Schober hatte mit 381 Ringen keine Chance. Auf Position zwei traten Christian Mayinger für Sulzdorf und Sabrina Thanheiser für Medlingen gegeneinander an. Das Rennen gestaltete sich zum Wettkampfende enger als gedacht, jedoch konnte sich Thanheiser knapp mit 385 zu 383 Ringen den Einzelpunkt holen.

Anna Schmid für Sulzdorf und Martin Hitzler duellierten sich in der dritten Partie. Der Medlinger konnte hier ebenfalls mit starken 387 zu 381 Ringen den Punkt nach Hause holen. Auf der Position vier traf die Sulzdorfer Schützin Maren Pantle auf Julia Fauser. Der konstant geschossene Wettkampf verhalf Fauser mit 374 um vier Ringe zu einem Sieg. Jedoch konnte der Ersatzschütze Christoph Müller mit 377 Ringen auf Position fünf gegen Thomas Fauser mit 352 einen einzigen Punkt für Sulzdorf holen.

Oettingen muss sich ohne seine Nummer eins geschlagen geben

Bergstetten – Oettingen 4:1 (1863:1839). Zwei wichtige Punkte sicherten sich die Sportschützen Bergstetten im Heimkampf gegen den punktgleichen Konkurrenten aus Oettingen, der ohne seine etatmäßige Nummer Eins angereist war. Im ersten Durchgang entwickelte sich im Duell auf Setzposition vier ein enges Match. Nadine Sailer startete furios mit 96 und 94 Ringen und schien auf der Siegerstraße. Ihre Gegnerin Aylina Sailer lag zur Halbzeit mit acht Ringen im Hintertreffen. Doch auf der zweiten Halbserie verlor die Bergstettenerin den Faden (91, 91) während ihrer Gegnerin aus Oettingen mit Serien von 93 und 96 fast noch der Ausgleich gelungen wäre. Mit 372:371 sicherte Nadine Sailer den ersten Einzelpunkt für Bergstetten.

Auf Setzposition zwei fand Lara Schlipf mit 92 und 90 Ringen nur langsam in den Wettkampf und lag zur Halbzeit bereits mit fünf Ringen gegen Sabine Beutel (92, 95) zurück. Doch Schlipf steigerte sich und holte auf. Mit Serien von 95 und 97 Ringen erzwang sie ein 374:374 nach 40 Schuss. Damit gingen beide Schützinnen ins Stechen, wo Beutel am Ende mit einer 10,5:9,1 die Oberhand behielt – Punkt für Oettingen. Bergstettens Katrin Frey stellte auf Position fünf sehr schnell die Weichen auf Sieg. Nach schwachen 88 Ringen zum Start schoss sie routiniert konstante Serien (93, 93, 94) und zog ihrem Gegner Oliver Beutel immer weiter davon. Mit klarem Vorsprung von 368:357 ging dieser Einzelpunkt nach Bergstetten.

Bergstetten und Oettingen trafen aufeinander: (von links) Oliver Beutel, Aylina Sailer, Tobias Beck, Sabine Beutel, Christoph Sailer, Annalena Eder, Lara Schlipf, Marina Eder, Nadine Sailer und Katrin Frey. Foto: Armin Sebald

Marina Eder macht den Sieg für Bergstetten klar

Im Mittelduell lieferte sich Marina Eder lange ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Tobias Beck. Nach 30 Schuss führte die Schützin aus Bergstetten mit nur einem Ring Vorsprung. Auf den letzten zehn Schuss fiel Beck entscheidend zurück (91:87) und Eder konnte mit einem 364:359 Sieg den dritten Einzelpunkt für die Sportschützen klarmachen. So blieb Annalena Eder einmal mehr die Kür. Mit einem 97:94-Schnellstart schob sie direkt ein kleines Polster zwischen sich und ihren Gegner Christoph Sailer. Nach ausgeglichener zweiter Serie (93:92) steigerten sich beide Kontrahenten, doch wieder war es Eder, die mit einer starken Serie von 98 Ringen den Vorsprung weiter ausbaute.

Beide Schützen schlossen mit hochklassigen 97 Ringen ihr Programm ab, doch der Einzelpunkt ging mit 385:378 zum 4:1-Endstand an Bergstetten. Mit diesem Sieg gehen die Sportschützen Bergstetten als Tabellenzweiter in die Rückrunde, die am 19. Januar mit dem Heimkampf gegen Spitzenreiter SV Medlingen startet. (AZ)

Die Tabelle: