Schützengau Donau-Ries belohnt Engagement und Leistung

Der Gauehrenabend im Schützenheim in Berg ist die Bühne für zahlreiche Ehrungen. Mehr als 90 Sportschützen erhalten außerdem Auszeichnungen für ihre Erfolge.

Top-Ten-Schützen und Funktionäre haben sich am Wochenende zum Gauehrenabend 2023 des Schützengaues Donau-Ries im Schützenheim in Berg getroffen. Gauschützenmeisterin Rita Schnell konnte Oberbürgermeister Jürgen Sorré, Ehrenpräsident Karl Schnell und die beiden Ehrenmitglieder des Bezirkes Schwaben Klaus Herbich und Rudolf Weber, Ehrengauschützenmeister Erich Müller, das Gau-Ehrenmitglied Otto Nagl, zahlreiche Mitarbeiter des Gaues, viele Schützenmeister mit ihren Schützen sowie die in 2023 nicht mehr zur Wahl angetretenen Schützenmeister a.D. begrüßen.

Oberbürgermeister Sorré freute sich, an der Veranstaltung teilnehmen zu können und lobte das Engagement des Gaues, der seine erfolgreichen Schützen mit einer exklusiven Plakette ehrt. Schützenmeister Maximilian Meyer dankte dem Gau, dass Berg der Ausrichter der Veranstaltung sein durfte, und berichtete darüber, dass in Kürze ein elektronischer Stand im Schützenheim eingebaut wird.

Über 90 verdiente Sportschützen werden ausgezeichnet

Geehrt werden Gauvorstandsmitglieder, Referenten und Gaumitarbeiter immer nach den Vorgaben der Ehrungsordnung. Außerdem zeichnet der Gau jährlich zehn Prozent seiner aktiven Schützenmeister, die lange keine Ehrung erhielten, aus. In 2023 ausgeschiedene Schützenmeister wurden mit der nächsten anstehenden Ehrung vom Gau verabschiedet. Zum Abschluss des ersten Teils des Abends gratulierte Gauschützenmeisterin Schnell allen Schützinnen und Schützen im Voraus, die im Anschluss mit der Sportplakette ausgezeichnet werden sollten. Ihr Dank galt auch allen Betreuern, die sich ganzjährig engagieren. Die Sportplaketten wurden in drei Durchgängen von Gausportleiter Franz Müller und seinen Kollegen durchgeführt. Erstmals konnten über 90 erfolgreiche Schützinnen und Schützen ausgezeichnet werden.

Der Titel „verdienter Sportschütze des Sportjahres 2023“ wurde an über 90 Schützinnen und Schützen verliehen, und die Sportplakette überreicht – dies sollte ein Beweis dafür sein, dass sich die Mühen, Anstrengungen und Investitionen der vergangenen Saison gelohnt haben. Geehrt wurden Schützinnen und Schützen, die im Sportjahr 2023 bei der Bezirksmeisterschaft die Plätze eins bis drei (Einzel und Mannschaft), bei der Landesmeisterschaft und den bayerischen Herbstmeisterschaften für die Auflage- und Paraschützen die Plätze eins bis fünf (Einzel und Mannschaft) belegt hatten, bei der Deutschen Meisterschaft teilgenommen haben und in der Rangliste dort mit Platz und Ergebnis eingetragen sind und auf internationaler Ebene im Einsatz waren. (fmue)

Ehrungen:

Siegfried Hindermayr, Gauschatzmeister seit 2012, Mitgliederverwalter und Ehrungsbeauftragter seit zwei Jahren. Mitarbeiter bei Gaumeisterschaften: Fritz Wolfinger , seit 2017 im Einsatz, BSSB in Anerkennung ; Mathias Brendel , seit 2018 in Einsatz, Gauehrennadel in Silber.

, 1. SM Bogen seit 2005, DSB in Gold (höchste , die der Gau vergeben kann, nicht anwesend); , 1. SM Daiting seit 2005, BSSB in ; , 1. SM Nordheim seit 2008, Bezirk Verdienstnadel in Gold; , 1. SM seit 2011, BSSB in (nicht anwesend); , 1. SM Flotzheim seit 2013, in Silber; , 1. SM Brachstadt seit 2014, BSSB in ; , 1. SM Altisheim seit 2014, BSSB in . Ehrengaben vom Schützengau-Donau-Ries erhielten: 1. SM Bergstetten Walter Fronz, für das 50-jährige Gründungsjubiläum und 1. SM Rögling Franz Mayer , für die Einweihung des neuen elektronischen Schießstandes.

Ehrungsliste „Verdienter Sportschütze des Jahres 2023“ im Schützengau Donau-Ries: