Schützinnen aus dem Gau Donau-Ries sind äußerst treffsicher

Die Preisverteilung des 48. Gaudamenschießens zeigt, wie viele Top-Ergebnisse die Teilnehmerinnen erzielt haben. Wer sich die begehrten Pokale und Preise gesichert hat.

Die Preisverteilung des 48. Gaudamenschießens des Schützengaues Donau-Ries fand im voll besetzten Schützenheim in Oberndorf statt. Gaudamenleiterin Gabi Schwertberger nutzte die Gelegenheit, an die rund 150 Schützenbegeisterten zu appellieren, sich gemeinsam auf die Suche für eine neue Gauschützenmeisterin bzw. einen neuen Gauschützenmeister ab 2024 zu machen (wie berichtet). Sie bat eindringlich darum, die Thematik mit in die Familien und Vereine zu nehmen und zu diskutieren.

Nach den Grußworten von Bürgermeister Franz Moll, Stellvertretender Landrätin Claudia Marb, MdB Christoph Schmid, Gauschützenmeisterin Rita Schnell sowie dem Hausherrn, Vorstand Thomas Edler, bedankte sich Schwertberger bei diesem und seinem gesamten Team für die gute Zusammenarbeit, die reibungslose Durchführung der fünf Schießtage und die Bewirtung an der Preisverteilung.

Teilnehmerzahl wie "Vor-Corona-Zeiten"

Hocherfreut und auch stolz verkündete die Gaudamenleiterin, dass mit 176 Schützinnen aus 31 Gauvereinen die Teilnehmerzahl wieder bei „Vor-Corona-Zeiten“ liegt. „Die Altersspanne der Schützinnen von elf bis 83 Jahren erstaunt jedes Jahr aufs Neue und ist ein schönes Zeichen, dass die Tradition dieser Veranstaltung immer wieder an die Jungschützinnen weitergegeben wird“, sagte Schwertberger.

Wie nicht anders zu erwarten, sicherten sich die Altschützen Oberndorf mit 24 Teilnehmerinnen die Meistbeteiligung. Den zweiten Platz belegte St. Sebastian Sulzdorf mit 13 Schützinnen. Hart umkämpft war Platz drei: Sowohl für Treffsicher Gansheim als auch für Hubertus Riedlingen gingen elf Schützinnen an den Stand und somit eine mehr als bei den beiden Viertplatzierten.

Wanderpokale werden vergeben

Den Wanderpokal von MdEP Markus Ferber sicherte sich in diesem Jahr Maren Pantle, Sulzdorf, mit einem 43,3-Teiler. Der Landrat-Stefan-Rößle-Wanderpokal ging an Marie Schreiber aus Erlingshofen für ihren hervorragenden 5,0-Teiler. Tamara Kleinle, Wolferstadt, sicherte sich mit einem 57,8-Teiler den Wanderpokal von MdL Wolfgang Fackler. Mit einem sehr guten 18,7-Teiler gewann Kristina Büchele (Ellgau) den Wanderpokal von Bezirksrat Albert Riedelsheimer.

In diesem Jahr wurde einmalig der Johann-Ertle-Preis herausgeschossen. Dieser wurde von dem ehemaligen Gauschützenmeister des Schützengaues Iller-Illertissen anlässlich seines 80. Geburtstages für die langjährige Freundschaft gespendet. Daher war die Vorgabe auch, einen 80,0-Teiler zu erzielen. Am nächsten kam diesem Theresa Nagl (Gansheim) mit einer Differenz von 3,6. Hauchdünn auf Platz zwei gelangte mit einer Differenz von 5,7 Elina Schürz (Eggelstetten). Platz drei ging an Frieda Beyrle (Fünfstetten, Differenz 5,9).

Packendes Duell bei den Auflageschützinnen

Auf den Geldpreisen für die besten Serien liegt zwar nicht das Hauptaugenmerk des Gaudamenschießens, dennoch soll es eine kleine Honorierung für die erbrachten Leistungen sein. Bei den Auflageschützinnen lieferten sich Sieglinde Baars (Wörnitzstein) und Jutta Förster (Bergstetten) mit 100, 99, 99 ein packendes Duell, das Baars erst in der vierten Serie für sich entschied. Eindeutiger war es bei der Disziplin Serie Frei. Hier sicherte sich Kristina Büchele (Ellgau) mit zwei hervorragenden 100er-Serien den ersten Platz. Sieglinde Baars (Wörnitzstein) durfte sich über einen Doppelsieg freuen. Mit einem starken 1,4-Teiler erreichte sie Platz eins bei Blattl-Auflage. Ihr folgten Hedwig Rohrer, (Donauwörth) mit einem 9,2-Teiler und Marianne Haß (Oberndorf, 16,2-Teiler).

155 Schützinnen kämpften in der Disziplin Blattl Frei um den ersten Platz, und es war sehr eng. Mit einem 6,4-Teiler sicherte sich diesen Rebecca Kunz (Erlingshofen). Stefanie Kay (Kaisheim) schoss sich mit einem 7,8-Teiler auf Platz zwei, gefolgt von Karin Färber (Otting, 8,5-Teiler). Die ersten 15 Schützinnen schossen in diesem Jahr einen Teiler unter 20,0, somit waren sowohl bei der Serie- als auch bei der Blattlwertung viele Top-Ergebnisse vertreten.

Mit einem großen Dank für die Teilnahme am Gaudamenschießen sowie einem „Gut Schuss“ für den bevorstehenden Rundenwettkampf beendete Schwertberger die Veranstaltung. (AZ)