TSV Rain sorgt in Schweinfurt für einen Paukenschlag

Plus Mit dem 3:1 endet die Rainer Sieglosserie. Großen Anteil daran hat auch ein Rückkehrer.

Was war das denn für ein Paukenschlag des TSV Rain!? Völlig verdient gewann das Kellerkind der Fußball-Regionalliga Bayern beim kriselnden, einstigen Meisterschaftsanwärter 1. FC Schweinfurt 05 mit 3:1 und rückte bis auf drei Punkte an das rettende Ufer heran. Der Sieg freilich hatte sich zuletzt irgendwie schon angedeutet.