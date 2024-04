Donauwörths Elena Hauser zeigt in Stuttgart, was sie kann

Die junge VSC-Schwimmerin gehört zu den besten in Süddeutschland – und darf sich bald auf einer noch größeren Bühne präsentieren.

Ein absoluter Höhepunkt und der bisher größte Erfolg der Nachwuchsschwimmerin des VSC Donauwörth, Elena Hauser, war die Qualifikation zur süddeutschen Meisterschaft im Schwimm-Mehrkampf. Der Wettkampf für die Jahrgänge 2012 und 2013 fand von 12. bis 14. April in Stuttgart statt. Dabei konnte sich die junge Schwimmerin hervorragend profilieren.

Startberechtigt waren die 32 Besten über 200 Meter Lagen in den Bestenlisten des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) von Süddeutschland je Jahrgang und Geschlecht. Qualifiziert hatte sich Hauser im März dieses Jahres beim internationalen Schwimmfest in Heidenheim mit einer Zeit von 3:00,53 Minuten über die 200-Meter-Lagenstrecke und Platz zwölf in der süddeutschen Rangliste.

Entwicklung aller Lagen ist für junge Schwimmer wichtig

In den jüngeren Jahrgängen ist eine vielseitige Entwicklung der Nachwuchsschwimmer auf allen vier Lagen (Schmetterling, Rücken, Brust und Kraul) das Ziel. Deswegen erfolgt die Qualifikation für überregionale Meisterschaften der Elf- und Zwölfjährigen auf Basis der 200-Meter-Lagenstrecke, bei der alle vier genannten Disziplinen jeweils 50 Meter hintereinander geschwommen werden.

400 Meter Freistil waren Hausers Disziplin der Wahl als Mehrkampflage. Foto: Leonhard Wiedemann

Der für die Meisterschaft ausgetragene Schwimm-Mehrkampf besteht aus verschiedenen Strecken, die die Schwimmerinnen und Schwimmer absolvieren müssen. Für alle Teilnehmer sind 400 Meter Freistil, 25 Meter Delphin-Beinschläge in Bauch- und Rückenlage und 200 Meter Lagen Pflichtprogramm. Hinzu kommt je nach Fähigkeiten der Nachwuchsschwimmer noch die frei wählbare, individuelle Mehrkampflage. In dieser selbst gewählten Mehrkampflage müssen dann 50 Meter Beine und je 100 Meter und 200 Meter geschwommen werden, sodass es insgesamt sieben Starts sind. Die erzielten Zeiten werden dann in Punkte umgerechnet, zusammengezählt, und der Athlet, beziehungsweise die Athletin mit der höchsten Punktzahl gewinnt.

Donauwörths Elena Hauser hatte sich mit 14 weiteren Mädchen aus dem süddeutschen Raum für Kraul als Mehrkampflage entschieden. Von Beginn an ging es im Wasser voll zur Sache. Hauser erzielte dabei auf allen Freistilstrecken neue persönliche Bestzeiten. Lediglich bei den reinen Beindisziplinen hatte sie noch Schwierigkeiten und gegenüber ihrer Konkurrenz das Nachsehen. Nichtsdestotrotz erkämpfte sich Elena Hauser schließlich einen verdienten fünften Gesamtplatz im Feld der besten süddeutschen Kraul-Mehrkämpferinnen.

Erwähnenswert ist insbesondere ihre in Stuttgart erzielte neue Bestzeit über 200 Meter Lagen von 2:53,88 Minuten. Mit dieser Zeit ist sie im deutschlandweiten Ranking ihrer Altersklasse aktuell auf Platz 13. Damit steht für die VSC-Schwimmerin die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Schwimm-Mehrkampf von 14. bis 16. Juni in Braunschweig in Aussicht, bei der die Top 80 deutschlandweit ihrer Altersklasse teilnahmeberechtigt sind. (AZ)