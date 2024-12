VSC Donauwörth: Elena Hauser ist schwäbische Jahrgangsmeisterin

In Lindenberg fanden die Schwäbischen Jahrgangsmeisterschaften der langen Strecken im Schwimmen statt. Rund 180 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 20 schwäbischen Vereinen mussten hier ihre Ausdauerfähigkeit unter Beweis stellen. Bei diesen speziellen Langstreckenmeisterschaften gibt es nur sechs verschiedene Strecken zu schwimmen, die es allerdings in sich haben. Die Teilnehmer hatten die Wahl zwischen 200 oder 400 Meter Lagen, und 400 oder 800 Meter Freistil bei den Damen, bzw. 1500 Meter Freistil bei den Herren.

Das Trio des VSC Donauwörth, bestehend aus Elena Hauser (Jahrgang 2013), Dora Pajtas (2011) und Moritz Lang (2012) nahmen die zweistündige Fahrt zur Wettkampfstätte im Allgäu in Kauf, um ihre Ausdauer unter Beweis zu stellen. Dora und Elena gaben beide ihr Debüt über 800 Meter Freistil. Sie mussten insgesamt 32 Bahnen schwimmen und das in einem möglichst schnellen, aber auch gleichmäßigen Rundenschnitt. Hierfür hatten sie sich über Wochen speziell vorbereitet, was sich am Ende auszahlte. Dora schwamm sehr konstant und schlug rund eine halbe Minute schneller als gedacht an. Sie wurde in einer Zeit von 11:38,90 Minuten Siebte ihres Jahrgangs. Bei Elena lief es sogar noch besser. Sie unterbot ihre Meldezeit um 46 Sekunden und wurde in einer Zeit von 10:49,99 knapp Zweite des Jahrgangs 2013. Neben der gewonnenen Silbermedaille erzielte sie auch die Qualifikation für die Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften der langen Strecken im Januar.

Bronze für Moritz Oberländer

Nach rund sechs Stunden Wartezeit durfte Elena dann endlich das zweite Mal über die sogenannte Königsdisziplin 400 Meter Lagen an den Startblock treten. Es galt direkt hintereinander je 100 Meter Schmetterling, Rücken, Brust und Kraul zu schwimmen. Der Elfjährigen gelang dieser Kraftakt fast mühelos. Rund sieben Sekunden schneller als noch im Oktober holte sie souverän den Titel ihres Jahrgangs. Sie schwamm eine halbe Minute schneller als Platz zwei und qualifizierte sich auch hier für die Bayerische Meisterschaft in Würzburg.

Nachdem Moritz Oberländer und Martin Pajtas (beide 2014) für den Wettkampf absagen mussten, war Moritz Lang (2012) der einzige männliche Starter für den VSC. Er kämpfte die Woche zuvor mit einem leichten Atemwegsinfekt, somit war die Vorbereitung alles andere als optimal. Über 400 Meter Lagen konnte er sein Ziel, die Sechs-Minuten-Marke zu knacken, nicht erreichen. Dennoch gewann er die Bronzemedaille.

Mit diesen Meisterschaften geht ein besonders erfolgreiches Wettkampfjahr für die VSC-Schwimmer zu Ende. Die Pause währt allerdings nicht lange. Mit einem Trainingslager in den Weihnachtsferien beginnt für die Kaderschwimmer gleich wieder die Vorbereitung auf die nächsten Wettkämpfe Mitte Januar. (AZ)