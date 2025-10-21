Medaillen und Kaderplätze: VSC-Nachwuchs glänzt in Ingolstadt

In Ingolstadt fand das 5. Nachwuchsschwimmfest statt. Zehn Athletinnen und Athleten aus der Schwimmabteilung des VSC Donauwörth konnten sich dabei einer bayernweiten Konkurrenz stellen und zahlreiche Erfolge feiern.

Jüngste Teilnehmerinnen waren im Jahrgang 2017 Hannah Richter und Mathilda Hauser. Hannah schwamm fünf Strecken und konnte auf fast allen Distanzen neue Bestzeiten markieren und drei vierte Plätze erzielen. Mathilda Hauser feierte ihre Premiere über die 100-Meter-Lagen-Distanz und verpasste mit einem vierten Rang ebenfalls einen Medaillenrang und schwamm bei drei weiteren Starts in die Top Ten.

Pech für Martin Pajtas vom VSC Donauwörth

Den Jahrgang 2015 vertraten Emilio Warisch und Bjarne Thoma. Emilio verbesserte seine 50-Meter-Brust-Zeit und landete damit auf Rang 10. Bjarne Thoma startete gleich mit einer Gold-Medaille über 200 Meter Rücken in den Wettkampftag. Über seine Spezial-Lage Brust verbesserte er seine 50-Meter-Zeit um über eine Sekunde und landete auf Rang zwei. Bei der 200-Meter-Lang-Distanz holte er wieder Gold. Über 100 Meter Brust reichte es noch für eine kleine Bestzeit-Verbesserung und den Bronze-Rang. Über 200 Meter Lagen konnte er seine Stärken gut ausspielen und sich eine weitere Gold-Medaille sichern.

Durchwachsen lief es für Martin Pajtas (2014). Zunächst sah es noch sehr gut aus und er holte sich in neuer Bestzeit eine Gold-Medaille über 200 Meter Rücken. Nach Rang sechs über 100 Meter Freistil setzten bei ihm auf der 50-Meter-Schmetterling-Strecke Bauchschmerzen ein, wobei er noch Platz drei holte. Danach musste er den Wettkampf abbrechen.

Elena Hauser holt den Mehrkampf-Pokal

Ausnahme-Talent Elena Hauser (2013) trat über insgesamt acht Strecken an, sprang aber neun Mal ins Wasser, da sie über 50 Meter Freistil Vorlauf und Finale bestritt. Dabei markierte sie sieben neue Bestzeiten, was ihre aktuell starke Form unterstreicht. Sie fischte zahlreiche Gold-Medaillen aus dem Ingolstädter Becken: über 200 und 50 Meter Rücken, 50 Meter Brust, 100 Meter Freistil, 50 und 100 Meter Schmetterling. Über 100 Meter Brust wurde es Silber. Im Vorlauf der 50 Meter Freistil landete sie auf Rang zwei und kam ins Finale. Hier gelang ihr eine fabelhafte Zeit von 0:29,55 Minuten und somit blieb sie erstmals unter der Schallmauer von 30 Sekunden. Der Mehrkampf-Pokal war ihr mit diesen Ergebnissen nicht zu nehmen.

Im Jahrgang 2012 vertrat Moritz Lang die Farben des VSC Donauwörth. Auch er trat in der Mehrkampf-Wertung an und konnte sich hier über Rang drei freuen – zumal der Jahrgang zusammen mit den älteren 2011er-Schwimmern gewertet wurde. Bei seinen Einzelstarts konnte er durchgehend neue Bestzeiten verbuchen, bei den Platzierungen hatte er es aufgrund der Wertung mit den Älteren etwas schwer. Über 200 und 50 Meter Rücken holte er sich jeweils Silber und über 100 Meter Schmetterling Bronze.

Bei Sina Mia Warisch (2012) purzelten reihenweise die Bestzeiten. Mit Rang vier über 200 Meter Rücken war sie einmal knapp am Podest dran. Bei vier weiteren Starts schwamm sie in die Top-Ten der Wertung 2011/12. Ayla Schädlich (2011) konnte bei allen sechs Starts neue Bestzeiten markieren. Die beste Platzierung holte sie über 100 Meter Lagen (Rang 8).

Marlene Lang und Bjarne Thoma im Schwaben-Kader

Marlene Lang wurde zu einem Sichtungslehrgang für die Jahrgänge 2016/17 eingeladen und musste nach Mindelheim. Dort konnte sie im Probetraining überzeugen und wurde in den Schwaben-Kader für den Bezirke-Vergleichskampf im November berufen. Ebenfalls nominiert wurde Bjarne Thoma. Bei diesem Wettkampf, der ebenfalls in Ingolstadt stattfinden wird, vergleichen sich die bayerischen Regierungsbezirke bei den Nachwuchsschwimmern der Jahrgänge 2017, 2016 und 2015. (AZ)