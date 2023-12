VSC-Schwimmer auf internationaler Bühne

Die jungen Athleten des VSC Donauwörth schlagen sich beim Sprintpokal beachtlich. Am Ende steht für das Team Rang sieben zu Buche - und viele Podestplätze.

Am vergangenen Samstag fand die 18. Auflage des Internationalen Sprintpokals im Cambomare in Kempten statt. Unter den 28 startenden Vereinen mischten auch neun Starterinnen und Starter des VSC Donauwörth mit. Für Elena Hauser war es ein äußerst erfolgreicher Wettkampftag. Sie startete sechsmal, schwamm jedes Mal schneller als ihre Meldezeit und stand sechs Mal auf dem Podium. Über 100 Meter Rücken, 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Schmetterling konnte sie sich jeweils den ersten Platz sichern. Den zweiten Platz konnte sie jeweils über 100 Meter Lagen und 100 Meter Freistil erreichen. Den Medaillensatz komplett machte sie dann noch über 50 Meter Freistil.

Auch Moritz Lang sprang sechsmal ins Wasser und konnte sich bei fünf Wettkämpfen eine Medaille sichern. Ganz oben auf dem Podium konnte er über 100 Meter Freistil stehen. Für Platz zwei reichte es über 100 Meter Lagen sowie 100 Meter Rücken. Platz drei wurde es über 50 Meter Freistil und 50 Meter Rücken. Auch Moritz konnte sich bei allen Starts gegenüber seiner Meldezeit verbessern. Moritz Oberländer startete an diesem Tag insgesamt fünfmal. Viermal davon über 25 Meter in allen vier Lagen. Seine beste Platzierung holte er über 25 Meter Rücken, hier wurde es der zweite Rang. Über 25 Meter Schmetterling und 50 Meter Rücken konnte er sich über einen dritten Platz freuen. Über 25 Meter Freistil landete er auf dem sechsten Platz und über 25 Meter Brust auf dem siebten Platz.

Martin Pajtas gewinnt die Jahrgangswertung

Für Dora Pajtas reichte es in ihrem starken Jahrgang 2011 nicht für Podestplätze, aber sie konnte sich bei vier von sechs Starts gegenüber ihrer Meldezeit verbessern. Eine starke Leistung zeigte Martin Pajtas, die er mit dem Gewinn der Sprintwertung im Jahrgang 2014/15 krönte. Bei vier von sechs Starts konnte er seinen Jahrgang 2014 gewinnen. Diese vier ersten Plätze holte er sich in allen vier Lagen (Freistil, Schmetterling, Brust und Rücken) über die 25-Meter-Strecke. Außerdem absolvierte er noch Starts über 50 Meter Freistil sowie 50 Meter Brust, was für einen zweiten sowie einen vierten Platz reichte. Nicolas Rasselet startete an diesem Tag über drei 50-Meter- sowie zwei 100-Meter-Strecken. Er konnte sich bei all seinen Starts um mehr als zwei Sekunden verbessern. Besonders über 100 Meter Brust machte sich das Training bemerkbar. Dort verbesserte er sich um 15 Sekunden.

Bjarne Thoma war als jüngster Starter des Teams (Jahrgang 2015) angetreten und wusste zu überzeugen. Er konnte sich bei all seinen fünf Starts Medaillen sichern. Er gewann über die beiden Bruststrecken, 25 Meter und 50 Meter. Den zweiten Platz holte er über 50 Meter Freistil sowie über 25 Meter Rücken. Rang drei wurde es über 25 Meter Freistil. Emilian Wollinger startete über drei 50-Meter- sowie zwei 100-Meter-Strecken. Mit seinen Starts über die kurze Strecke konnte er zufrieden sein, da er sich dort jeweils verbesserte. Lisa Kirchner ging in allen vier Lagen über die 50 Meter an den Start sowie über die 100 Meter Rücken. Dabei konnte sie teilweise ihre Meldezeit unterbieten, teilweise knapp nicht erreichen. Über die 100 Meter Rücken durfte sie sich über einen dritten Platz freuen.

Als Lohn für ihre Leistungen konnten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer des VSC Donauwörth den siebten Platz in der Gesamtwertung sichern. Eine bemerkenswerte Leistung für das kleine Team. (AZ)