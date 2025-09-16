Das sind die neuen Wemdinger Stadtmeister

Der 6. Wemdinger Stadtlauf war eine rundum gelungene Veranstaltung, wie die Organisatoren resümierten - und auch das Wetter spielte größtenteils mit. War es am Vormittag noch sehr regnerisch, zeigte sich am Nachmittag die Sonne und bescherte den rund 300 Läuferinnen und Läufern ideale Bedingungen.

Zunächst starteten die Jüngsten, welche mit großer Begeisterung und unter dem Jubel der Familien die 400, beziehungsweise 800 Meter langen Kurz-Strecken bewältigten.

Um 16 Uhr wurde schließlich der Hauptlauf gestartet. Vom Marktplatz ging es vorbei am Johannisweiher hinaus bis zur Wallfahrtskirche und durch die Scheibe wieder zurück in die Wemdinger Altstadt, wo noch eine Runde zu laufen war. Am schnellsten bei den Herren war Lucas Leinfelder von der LG Warching, welcher die circa sechs Kilometer lange Strecke in 22:49 Minuten bewältigte, gefolgt von Christoph Abel von der LG Märchenwald, sowie auf Platz drei Sufiaan Ashaaloo vom TSV Öttingen.

Tabea Stumpf vom VSC Donauwörth sichert sich den Sieg bei den Frauen

Bei den Frauen siegte Tabea Stumpf vom VSC Donauwörth in 26:31 Minuten, vor Christina Fackler vom SC Amerbach und Melinda Kaufmann vom TSV Öttingen. Bei den Nordic Walkern gewann Matthias Vogt bei den Herren, bei den Frauen war Ida Ströbele erfolgreich.

Schnellste Wemdingerin war Diana Naschwitz vom Team Maprofit, die sich damit Stadtmeisterin nennen darf. Den Titel des Stadtmeisters sicherte sich Fabian Seefried vom SC Amerbach. Der SC Amerbach bekam in diesem Jahr auch den Pokal für die teilnehmerstärkste Gruppe mit 43 Läuferinnen und Läufern.

Bei schönem Spätsommerwetter ließen die Teilnehmenden, wie auch Zuschauerinnen und Zuschauer die schöne und von der LG Märchenwald gut organisierte Veranstaltung am Marktplatz ausklingen. (AZ)