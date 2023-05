Die Tradition lebt am Stillberghof

Stefan Langer gewinnt das Vergleichsfliegen der SFG Donauwörth-Monheim. Welche Auswirkungen der Wettkampf auf die Segelflug-Bundesliga hat.

Am Himmelfahrts-Wochenende war für die Donauwörther Segelflieger die Bundesliga Nebensache – sie lieferten sich stattdessen einen vereinsinternen Wettkampf am Himmel.

Das Stillberghofer Vergleichsfliegen hat bei der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim Tradition: Von 1975 bis Anfang der 2000er war die Veranstaltung eine feste Größe im Wettbewerbskalender der süddeutschen Segelflieger. Regelmäßig starteten am Stillberghof mehr als 40 Piloten zu Wettflügen. Nach rund 20 Jahren Pause organisierten die Mitglieder der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim 2022 eine Neuauflage und kamen wieder auf den Geschmack, sodass am vergangenen Wochenende erneut elf SFG-Piloten gegeneinander am Stillberghof antraten.

Piloten fliegen bis zu 380 Kilometer weit ohne Motorkraft

An vier von fünf Tagen wurden Strecken bis zu 380 Kilometer ohne Motorkraft zurückgelegt; dabei galt es, vorgegebene Kurse über Nordschwaben, Mittelfranken und der Oberpfalz möglichst schnell zurückzulegen. Alle Flugzeuge wurden nacheinander an den Himmel geschleppt, per Funk gab es das Startsignal und das Rennen begann. Die Fans am Boden konnten die Segler per Internet-Livetracking verfolgen. Gewertet wurde wie beim Autorennen: Wer zuerst die Ziellinie überflog, bekam die meisten Punkte.

Am Ende des Wettbewerbs zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei der SFG-Hochleistungspiloten ab: Stefan Langer (28 Punkte) setzte sich mit zwei Tagessiegen letztlich mit nur zwei Punkten Vorsprung vor David Bauder an die Spitze, Dritter wurde Robin Neumann mit 17 Zählern. Stefan Langer resümierte: „Es war ein großartiger Wettbewerb, und es ist beeindruckend, wie viele gute Streckenflugpiloten bei uns in der SFG Donauwörth-Monheim fliegen.“

Rang 14 in der Tabelle der Segelflug-Bundesliga für die SFG Donauwörth-Monheim

Passenderweise wurden die Flüge des Vergleichsfliegens auch für die Segelflug-Bundesliga gewertet – da die Streckenführung sich aber an Wettbewerbskriterien orientierte und nicht, wie sonst in der Liga, von den Piloten frei gewählt werden konnte, schnitt die SFG nur mäßig ab und landete auf Rundenplatz 15. In der Gesamtwertung liegt der Club auf Tabellenplatz 14.

Die Bundesliga-Tabelle nach Runde sechs:

1. LSV Straubing (BY) 83 Punkte

2. FLC Schwandorf (BY) 67

3. FSC Odenwald Walldürn (BW) 65

4. …

12. AC Bamberg (BY) 48

13. LSV Burgdorf (NI) 45

14. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 44

15. SFG Bensheim (HE) 39