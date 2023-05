Donauwörther Piloten holen den Rundensieg

Segelfluggruppe zeigen starke Leistungen am vergangenen Wettkampftag in der Bundesliga. Auf einer „Wolkenstraße“ geht es fast bis nach Prag und wieder zurück.

Das ist mal eine solide Steigerung: Nach Wetterpech und schwachem Liga-Start holten sich die Piloten der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim am vergangenen Wochenende den Rundensieg.

SFG-Leistungsträger Stefan Langer schaffte mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 121,4 Stundenkilometer nicht nur den schnellsten Schnitt der ganzen Runde, sondern legte auch noch einen eher ungewöhnlichen Flugweg zurück – und zwar nicht allein. Langer sowie sein Vereinskollege David Bauder folgten einer „Wolkenstraße“, einer Aneinanderreihung von Thermikwolken, die ihre 600 Kilogramm schweren Kunststoff-Segler quasi wie auf einer Autobahn rund 200 Kilometer geradeaus fliegen ließen – vom Stillberghof bis 60 Kilometer vor Prag und wieder zurück. Bauder war mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 118,9 Stundenkilometern nur wenig langsamer.

Drittschnellster Pilot Donauwörths war Stephan Bosch – er jagte die Wolkenstraße ebenfalls entlang, drehte aber bereits vor der tschechischen Grenze um und meldete einen Bundesliga-Schnitt von 115,7 Stundenkilometern.

Durch den Rundensieg heimste die SFG 20 Punkte im dritten Durchgang ein und kletterte in der Tabelle von Rang 19 auf Platz elf.

Vhs-Kursteilnehmerinnen und -Teilnehmer wagen sich in die Luft

Doch nicht nur sportlich waren die Piloten auf dem Flugplatz von Zirgesheim erfolgreich, auch in puncto Nachwuchswerbung geht es vorwärts: Zehn an der Fliegerei Interessierte absolvierten am Wochenende den praktischen Abschnitt des Segelflug-Kurses der Donauwörther VHS, nachdem sie bereits zuvor an zwei Abenden Flug-Theorie gepaukt hatten. Mehrmals am Wochenende durfte jeder potenzielle Flugschüler mit einem der ehrenamtlichen Fluglehrer vom Stillberghof abheben - dem Vernehmen nach hat so mancher noch nicht genug von der Höhenluft und überlegt, die Segelflug-Pilotenausbildung durchzuziehen. (hz)

Die Bundesliga-Tabelle nach Runde 3:

1. LSV Straubing (BY) 45 Punkte

2. FSVO Reinheim (HE) 34

3. FLC Schwandorf (BY) 29

…

9. SFG Bensheim (HE) 26

10. AC Bamberg (BY) 25

11. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 24

12. LSV Schwarzwald (BW) 22