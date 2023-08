Donauwörther Segelflieger klettern auf Platz acht

Erneut verhelfen der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim die Auswärtseinsätze von David Bauder und Robin Neumann zu Punkten in der Segelflug-Bundesliga.

Wie bereits in der vergangenen Woche haben die Donauwörther Segelflieger von der strategisch guten Positionierung ihrer Piloten profitiert. David Bauder startete beim Klippeneck-Wettbewerb am allerwestlichsten Zipfel der Schwäbischen Alb; Robin Neumann beim Internationalen Militär-Segelflugwettbewerb in Holzdorf, südlich von Berlin. Und sogar vor Ort wurde durch Wolfgang Köckeis gepunktet.

Köckeis war dabei am Samstag der einzige SFG-Pilot, der sich „auf Strecke“ wagte, trotz kräftigen Winds und relativ niedriger Wolken. Auf seinem Segelflug über eine Strecke von 293 Kilometern erzielte er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 75,1 Kilometern pro Stunde.

David Bauder gewinnt Klippeneck-Wettbewerb in der 18-Meter-Klasse

David Bauder bewältigte am Samstag den letzten Wertungsflug beim Klippeneck-Wettbewerb und holte sich nicht nur den Tagessieg, sondern gewann nach insgesamt drei Wertungstagen auch den gesamten Wettbewerb in der 18-Meter-Klasse. Für die Bundesliga wurde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 72,3 Kilometern pro Stunde gewertet.

Neumann war in Holzdorf nicht ganz so erfolgreich, schaffte es aber nach ebenfalls drei Wertungsflügen auf Rang fünf von 21 Piloten. Sein Schnitt des letzten Wettbewerbsfluges, 55,6 Kilometer pro Stunde, zählte ebenfalls für die SFG in der ersten Liga.

Für den Club war die Ausbeute angesichts des bundesweit eher bescheidenen Flugwetters beachtlich: Rundenplatz zehn im 17. und vorletzten Durchgang dieser Saison. In der Gesamtwertung klettert Donauwörth um einen Platz nach oben auf Rang acht, Rang sechs bleibt weiterhin realistisch. (hz)

Die Bundesliga-Tabelle nach Runde 17: