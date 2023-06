Donauwörther Segelflieger Langer bricht den nächsten Rekord

Nach der deutschen Vizemeisterschaft und dem Rekordflug nach Genf und zurück vollbringt Stefan Langer eine weitere Bestleistung.

Im Segelflugsport gibt es eine Vielzahl von Rekorden – sie hängen unter anderem von der Art des verwendeten Flugzeugs und der Art der Flugstrecke ab. Wir erinnern uns: In der vergangenen Woche brach Stefan Langer, im Übrigen deutscher Vizemeister, den Rekord für einen geplanten „Ziel-Rückkehrflug“ in der „Clubklasse“ – das bedeutet einen Flug vom Startplatz zu einem vorher festgelegten Wendepunkt und zurück mit einem älteren, nicht mehr ganz so leistungsfähigen Segler. Am vergangenen Wochenende nun gelang Stefan Langer eine neue Bestleistung in der Königsdisziplin „Dreieckstrecke“ – vom Stillberghof über drei Eckpunkte in Baden-Württemberg, Thüringen und an der tschechischen Grenze zurück nach Nordschwaben.

909 Kilometer lang war die Route und damit sieben Kilometer länger als der bisherige Rekord in der Clubklasse. Neun Stunden und 18 Minuten benötigte der Pilot der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim für die Distanz, die er komplett ohne Motor zurücklegte. Die thermischen Aufwinde trugen seinen rund 400 Kilogramm schweren Segler vom Typ „LS3“ dabei auf rund 2500 Meter. „Das Wetter war schwieriger als vorhergesagt, aber mit etwas Optimismus war auch das kein Problem“, berichtete der Luftsportler.

Donauwörther Bundesliga-Segelflieger rangieren auf Platz neun

In der Bundesliga-Wertung seines Clubs taucht Langer allerdings nicht auf – in diesem Wettbewerb geht es eher um Geschwindigkeit als um Distanz. David Bauder glänzte in der elften Bundesliga-Runde jedoch in beiden Kategorien: Sein Flug war mit 1010 Kilometern und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 115,9 km/h ohne jeglichen Kraftstoffverbrauch sowohl der weiteste als auch der schnellste SFG-Flug des Wochenendes. Wolfgang Köckeis bewältigte 806 Kilometer mit 99 km/h, Bernhard Hämmerl schaffte 773 Kilometer mit durchschnittlich 95,7 Kilometern pro Stunde.

Für die Segelfluggruppe reichte dies in der Rundenwertung für Platz neun, auf diesem Platz liegt sie nun auch in der Bundesliga-Tabelle – einen besser als in der Vorwoche. (AZ)

Die Bundesliga-Tabelle nach Runde 11:

