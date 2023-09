Stefan Langer ist Segelflug-Grand-Prix-Weltmeister

Donauwörther Pilot siegt bei Finale in Italien. Die Wettbewerbsform unterscheidet sich stark von der Norm bei den Segelfliegern.

Kurz vor dem Segelflug-Saisonabschluss in Deutschland trumpft Leistungspilot Stefan Langer nochmal richtig auf: Er gewann das Finale der Segelflug-Grand-Prix-Wettbewerbsreihe und darf sich in diesem sportlichen Vergleich Weltmeister nennen.

Der „Sailplane Grand Prix“ ist eine besondere Wettbewerbsform bei den Segelfliegern. Während es bei regulären Wettbewerben wie zum Beispiel Landesmeisterschaften darum geht, eine vorgegebene Strecke zu schaffen und die Piloten dabei meist auf sich allein gestellt sind, geht es beim Grand Prix einzig um Geschwindigkeit. Die Luftsportler gehen ähnlich wie bei einer Segelregatta gleichzeitig auf einen Rundkurs – wer als Erster die Ziellinie überfliegt, hat gewonnen. Das ganz Jahr über findet eine Reihe von Grand-Prix-Veranstaltungen in der ganzen Welt statt, die besten Piloten qualifizieren sich für das Finale.

Segelflieger Langer bereitet sich auf WM in Australien vor

In diesem Jahr wurde das Finale Anfang September in Pavullo zwischen Bologna und Florenz ausgetragen. Über vier Tage hinweg sammelte der 31-jährige Gachenbacher in einer Art Formel-1-Wertung Punkte und setzte sich schließlich gegen 18 Konkurrenten durch. Besonders spannend an diesem Wettbewerb ist, dass das Luftrennen – ebenfalls analog zum Autorennen – weltweit im Livestream verfolgt werden konnte. Dafür hatten die Segelflugzeuge spezielle Tracker an Bord, die eine Übertragung in Echtzeit ermöglichten. Spitzenpiloten kommentierten die Luftrennen im Internet.

Für Langer ist der Titel des Grand-Prix-Weltmeisters ein weiterer Erfolg in seiner Luftsport-Karriere. Während an seinem Heimatflugplatz Stillberghof das Saisonende eingeläutet wird, laufen bei dem Hochleistungspiloten die Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft in Australien im kommenden Winter. Sein Segelflugzeug befindet sich bereits auf dem Weg dorthin – in einem Schiffscontainer.