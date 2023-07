Zwei Donauwörther Segelflieger für deutsche Meisterschaft qualifiziert

Stefan Langer siegt in Stendal, Robin Neumann wird Vierter. In der Bundesliga ist die SFG aber weiterhin auf dem letzten Rang.

Die Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim wird im kommenden Jahr bei der deutschen Segelflug-Meisterschaft der Clubklasse durch Stefan Langer und Robin Neumann vertreten. Sie qualifizierten sich in den vergangenen zwei Wochen für den Bundesvergleich.

Neumann und Langer starteten beim „Altmarkpokal“ in Stendal in Sachsen-Anhalt. Insgesamt 25 Piloten traten in der „Clubklasse“ an, mit dem Ziel, sich für die deutsche Meisterschaft im kommenden Jahr zu qualifizieren. Stefan Langer legte dabei einen Start-Ziel-Sieg hin und lag konstant auf Rang eins. Neumann startete mit dem dritten Tagesplatz, rutschte aber im Verlauf der insgesamt vier Wertungstage um einen Platz ab und musste sich mit dem vierten Rang begnügen – für die DM-Quali reichte es dennoch.

Weiterhin letzter Platz für die Donauwörther Segelflieger in der Bundesliga

In der Segelflug-Bundesliga mühen sich die Donauwörther Segelflieger derweil redlich. David Bauder, Lothar Press und Bernhard Hämmerl steuerten Flüge mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde bei und verhalfen ihrem Club zum 16. Platz der 13. Bundesliga-Runde. In der Gesamtwertung liegt die SFG immer noch auf Rang elf, allerdings mit sehr knappem Abstand zu den Top Ten. (AZ)

Die Bundesliga-Tabelle nach Runde 13:

LSV Straubing (BY) 171 Punkte FLC Schwandorf (BY) 153 LSV Schwarzwald (BW) 153 FSC Odenwald Walldürn (BW) 151 LSV Rinteln (NI) 145 SFG Steinwald (BY) 131 AC Lichtenfels (BY) 124 AC Bamberg (BY) 117 LSV Burgdorf (NI) 114 LSR Aalen (BW) 111 SFG Donauwörth-Monheim (BY) 109

Lesen Sie dazu auch