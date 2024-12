Nach Rückstand: SV Nordheim zieht ins Achtelfinale des FD-Pokals ein

Erneut stellten die Spieler des SV Nordheim im Floorball Deutschland Pokal (FD-Pokal) ihre Heimstärke unter Beweis - diesmal gegen die Bundesligareserve des FBC München. Dank der unermüdlichen Unterstützung der zahlreichen Zuschauer kann sich der einzig verbliebene Regionalist nun mit elf Erstligisten und vier Zweitligisten messen.

Ins Pokalduell der bayerischen floorballshop.com Regionalligisten startete der FBC München II wie die Feuerwehr: Nachdem Dennis Häbel (3.), Florian Riedl (9.) und Lukas Cordes (11.) getroffen hatten, lagen die Landeshauptstädter bereits nach rund zehneinhalb Minuten mit 3:0 vorne. Ein ums andere Mal liefen sie ihren Gegnern davon, räumte Nordheims Trainer Nils Sedelmeier ein. Was nach diesem Start aber noch niemand wusste: Es sollten die letzten Anlässe zu Jubeln für die Gäste gewesen sein.

Peter Kechele bringt den SV Nordheim wieder auf Kurs

An Peter Kechele war es, die Gastgeber in der Kabine wieder auf Kurs zu bringen. „Er hat eine entsprechende Ansprache gehalten“, schildert Nils Sedelmeier. Denn an einem gab es nichts zu rütteln: „Das erste Drittel haben wir komplett hergeschenkt“.

Im zweiten Durchgang hatte Nordheim zunächst eine Unterzahl zu überstehen. Das gelang und wenig später weckte Elias Stecker 1:3 (23.) den Mut seines Teams. In Tore übertrug sich das allerdings noch nicht; beide Teams leisteten sich in diesem Drittel zwei Strafen, die aber jeweils folgenlos blieben. Der SVN sei taktisch deutlich verbessert aus der Kabine gekommen, erkannte FBC-Routinier Christian Graus an, „wir haben gute Chancen zum vierten und fünften Treffer leider liegen gelassen“, fügte Mitspieler Valentin Güttler hinzu.

SV Nordheim gelingt im letzten Drittel die Wende

Im letzten Drittel zogen die Hausherren das Spiel vor 137 Zuschauern dann weiter auf ihre Seite. Nach einer Strafe kaum wieder vollzählig, hatte der FBC mit einem Eigentor Pech. Auf diesen Anschluss ließen Jonas Knaus den Ausgleich (47.) und Marek Sedelmeier (49.) die erstmalige Führung folgen. Nachdem München erneut ein Powerplay ungenutzt gelassen hatte, erhöhte Marek Sedelmeier auch noch (57.). Die letzte Drangphase der Gäste erstickten Philip Hofer (58.) und Knaus (59.) im Keim.

Die nächste Runde im FD-Pokal findet am 18. Januar statt. (AZ)

SV Nordheim: Torben Börsch, Marie Graf, Robert Hertle (Torwart), Jan-Niklas Herz, Phillip Hofer, Jonas Knaus, Fabian Müller, Hannes Pröller, Lukas Rebele, Leonard Riegg, Felix Schröppel (Torwart), Marek Sedelmeier (Kapitän), Elias Stecker