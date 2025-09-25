SG Münster/Holzheim entlässt Trainer Bernhard Schuster

Das Derby-Debakel hat Folgen: Der Neuburger Fußball-Kreisklassist SG Münster/Holzheim hat sich nach dem 2:6 in Staudheim von seinem Cheftrainer Bernhard Schuster getrennt. „Ich hätte nie gedacht, dass wir nach dem fünften Spieltag eine so folgenschwere Entscheidung treffen müssen“, sagt Abteilungsleiter Philipp Fetsch. „Zumal wir alle Bernhards sportliche Qualitäten kennen und wir ihn auch als Mensch sehr schätzen.“ Aber die krachende Pleite am Sonntag sei der Tiefpunkt einer länger anhaltenden negativen Entwicklung gewesen.

