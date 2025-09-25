Icon Menü
SG Münster/Holzheim trennt sich von Trainer Bernhard Schuster nach Derby-Niederlage

Fußball

SG Münster/Holzheim entlässt Trainer Bernhard Schuster

Die Verantwortlichen des Kreisklassen-Fußballteams SG Münster/Holzheim ziehen die Notbremse. Wie sie ihre Entscheidung begründen und wer das Team nun trainiert.
    • |
    • |
    • |
    Die SG Münster/Holzheim hat sich von Trainer Bernhard Schuster getrennt.
    Die SG Münster/Holzheim hat sich von Trainer Bernhard Schuster getrennt. Foto: Patrick Werner

    Das Derby-Debakel hat Folgen: Der Neuburger Fußball-Kreisklassist SG Münster/Holzheim hat sich nach dem 2:6 in Staudheim von seinem Cheftrainer Bernhard Schuster getrennt. „Ich hätte nie gedacht, dass wir nach dem fünften Spieltag eine so folgenschwere Entscheidung treffen müssen“, sagt Abteilungsleiter Philipp Fetsch. „Zumal wir alle Bernhards sportliche Qualitäten kennen und wir ihn auch als Mensch sehr schätzen.“ Aber die krachende Pleite am Sonntag sei der Tiefpunkt einer länger anhaltenden negativen Entwicklung gewesen.

