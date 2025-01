Turniersieg um Mitternacht für die SG Wemding/Wolferstadt

Kurz vor Mitternacht endete das zweite Mitternachtsturnier in der Wemdinger Stadthalle. Gespielt wurde mit Rundum-Bande in zwei Fünfergruppen. Als Veranstalter fungierte der Förderverein des Wemdinger Fußballsports e.V. Sieger wurde die SG Wemding-Wolferstadt, die im Endspiel gegen den Lauber SV mit 1:0 die Oberhand behielt. In insgesamt 26 Spielen fielen 102 Tore, was einem guten Durchschnitt von 3,92 Toren pro Spiel entspricht. Zum Vergleich zu Futsal: Bei der nahezu gleichzeitig stattfindenden Schwäbischen Meisterschaft betrug der Schnitt nur 2,46.

Sieger der Gruppe A wurde die SG Wemding-Wolferstadt I mit acht Punkten und 9:3 Toren. Auf je sieben Punkte kamen der Lauber SV und die SpVgg Ederheim. Den direkten Vergleich hatte zwar Ederheim mit 2:1 gewonnen, doch bei diesem wiederum gut besuchten Turnier gab das Torverhältnis den Ausschlag und da war der Lauber SV besser (10:4 gegenüber 10:7). Den Sieg in Gruppe B holte sich der A-Klassentabellenführer Fatih Spor Bäumenheim, der mit dem Kreisklassisten SC Polsingen auf je acht Punkte kam. Auch hier gab das Torverhältnis (11:8 gegenüber 8:6) den Ausschlag. Die ursprünglich gemeldeten Teams SC Athletik Nördlingen und FSV Reimlingen meldeten sich ab. Der FSV war bei der 44. Schwäbischen Endrunde in Stadtbergen am Start und verpasste dort nur um ein Tor das Halbfinale.

Torreiches Halbfinale endet 5:3

Im ersten Halbfinale standen sich der Lauber SV und Fatih Spor Bäumenheim gegenüber. Sven Edenhofer brachte die Rieser in Führung, Halil Samsa glich aus und Orkun Yilmaz scheiterte zweimal an Torwart Tim Lechner. Den Siegtreffer zum 2:1-Endstand für den LSV erzielte Simon Renner. Das zweite Halbfinale gewann die SG Wemding-Wolferstadt gegen den SC Polsingen 5:3. Kevin Reicherzer und Pero Maksimovic sorgten für eine 2:0-Führung der SG. Sven Schröppel gelang der Anschlusstreffer, doch Cedric Schweiger und Eddie Fischer bauten den Vorsprung auf 4:1 aus. Doch die Gäste ließen nicht locker und kamen durch Lauren Lechner und David Wurm auf 4:3 heran. Max Dinkelmeier zementierte mit dem Treffer zum 5:3 die Finalteilnahme.

Die Platzierungsspiele: Spiel um den siebten Platz: SSV Steinheim - SC Nähermemmingen-Baldingen 2:0, Spiel um den fünften Platz: SpVgg Ederheim – Ries-Auswahl 3:4, Spiel um den dritten Platz: Fatih Spor Bäumenheim – SC Polsingen 5:2.

Icon Vergrößern Halil Samsa (in Grün) von Fatih Spor Bäumenheim bekam es gleich mit drei Spielern des Lauber SV auf einmal zu tun. Foto: Klaus Jais Icon Schließen Schließen Halil Samsa (in Grün) von Fatih Spor Bäumenheim bekam es gleich mit drei Spielern des Lauber SV auf einmal zu tun. Foto: Klaus Jais

Ein Tor reicht der SG Wemding-Wolferstadt zum Sieg

Im Endspiel lautete die Paarung - wie schon beim überwiegend mit Ü30-Spielern besetzten Turnier am Vortag - Lauber SV gegen SG Wemding-Wolferstadt I. Die erste Chance hatten die Gastgeber, doch Eddie Fischer traf nur den Pfosten. Aber auch der LSV hatte durch Max Zwerger nach Zuspiel von Jannik Trollmann einen Lattentreffer. Acht Minuten vor Spielende fiel das einzige Tor: Zwerger fälschte einen Schuss von Suhrob Permatov unerreichbar ab. Schweiger kassierte in der Schlussminute noch eine Zeitstrafe und Permatov rettete bei einem Schuss von Laubs Spielertrainer Linn Hertle auf der Linie.

Als Schiedsrichter fungierten Alfred Randi (Lauber SV) und Erich Wimmer (SV Megesheim). Beste Torjäger des Turniers waren Cedric Schweiger (SG Wemding/Wolferstadt) und David Beck (Ries-Auswahl) mit jeweils fünf Treffern. (jais)