SG Wemding/Wolferstadt nutzt beim Mitternachtsturnier den Heimvorteil

Die SG Wemding/Wolferstadt I gewann das Mitternachts-Hallenturnier in der Wemdinger Stadthalle, in dem überwiegend über 30-jährige Kicker zum Einsatz kamen. Eigentlich sollte man es in diesem Fußballalter etwas ruhiger angehen lassen, doch die beiden Schiedsrichter Markus Huber und Kazim Temizel zückten zahlreiche Gelbe Karten und verhängten auch zwei Zeitstrafen, was bei insgesamt 29 Spielen durchaus im Rahmen ist.

