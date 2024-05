Cats des CCB Huisheim tanzen auf den vierten Platz bei der EM

Beim Saisonhöhepunkt läuft für die Showtänzer aus Huisheim alles glatt. Wie es für sie nun weitergeht.

Die Showtanzgruppe Cats des Carneval Clubs Blaumeisen Huisheim hat sich im Zusammenhang mit dem Fasching in der Umgebung mittlerweile einen Namen gemacht. So brillierten sie etwa bei der TV-Aufzeichnung zu „Schwaben weiß blau – hurra und helau“ oder auch bei einem Auftritt im Bayerischen Landtag. Zudem wurde sie von den Leserinnen und Lesern der Donauwörther Zeitung zur Sportmannschaft des Jahres gewählt.

Doch die Saison endet für die Gruppe mit Abschluss des Faschings noch lange nicht. Denn danach wird es auf den Turnieren des Deutschen Verbands für Garde- und Schautanzsport erst noch richtig spannend. Hier gilt es, Punkte zu sammeln mit dem großen Ziel, sich am Ende für die Meisterschaften zu qualifizieren. Die Cats hatten eine überaus erfolgreiche Turniersaison, mit der sich auch die Trainer Jessica Pietsch und Jonas Müller sichtlich zufrieden zeigen. Sie hatten sich sowohl für die Bayerischen als auch die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Auch wenn an diesen beiden Tagen das Glück nicht auf der Seite der Gruppe lag und keine optimalen Durchgänge getanzt wurden, reichte die Leistung bei der Deutschen Meisterschaft in Ingolstadt für einen tollen vierten Platz und somit die Qualifikation zur Europameisterschaft.

Cats Huisheim treten vor 4000 Zuschauenden auf

Von Beginn der Saison an war dies das große Ziel der Formation, denn die Europameisterschaften im Garde- und Schautanzsport fanden in diesem Jahr in Deutschland, genauer gesagt in Hanau bei Frankfurt statt. Früh in den Morgenstunden machte sich die Gruppe mit dem Bus auf den Weg dorthin. Bereits bei Eintreffen in der Halle war die Gruppe überwältigt, denn sie durfte vor 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ihr Programm zum Besten geben.

Gegen 16 Uhr war es dann soweit: Mit der Startnummer 3 rief der Moderator die Cats auf die EM-Bühne. Bereits bei Erreichen der Schlussposition war die Gruppe überglücklich, denn sie wusste, alles hatte super funktioniert und es handelte sich sicherlich um einen der besten Durchgänge der Saison. Das Publikum belohnte die Formation mit großem Applaus und auch die Wertungsrichter hatten am Tanz der Cats Gefallen gefunden: Die Huisheimer erreichten den vierten Platz und erzielten in den Einzelwertungen sogar zweimal den dritten Platz.

Nun dürfen die Tänzerinnen und Tänzer nach den anstrengenden und Trainings-intensiven Wochen und Monaten etwas durchschnaufen, bevor in wenigen Wochen bereits wieder das Training für die neue Saison beginnt. (AZ)