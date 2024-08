Das sind die neuen Rainer Stadtmeister im Tennis

208 Mitglieder zählt der Tennisclub Rain aktuell. Wenn davon 63 Spieler in zwölf verschiedenen Konkurrenzen bei den Stadtmeisterschaften an den Start gehen, dann zeigt das eindrucksvoll, welchen Stellenwert das Traditionsturnier hat und wie ausgeprägt die Wettkampffreude unter den Aktiven auch im Jubiläumsjahr ist. In den seit Pfingsten durchgeführten Vorrundenpartien wurde zunächst in Gruppen gespielt und dann im K.-o.-Modus die Finalisten ermittelt, die sich am Finaltag bei großer Hitze und vor zahlreichen Zuschauern gegenüberstanden.

Ein besonderes Lob verdienten sich dabei die Nachwuchsspieler, die eindrucksvoll zeigten, wie sie sich durch Trainingsfleiß und Ehrgeiz verbessert haben. Gleich zwei Siegerpokale durften Luis Huber (Kleinfeld und Midcourt), Tonio Stirnweiß (Knaben Einzel und Doppel mit Linus Rieser) sowie Paula Erdt (Mädchen-Einzel und Bambini-Doppel mit Felicitas Sauer) in Empfang nehmen. Eine tolle Leistung zeigte auch Jakob Niedermayer, der drei Finals (Kleinfeld, Midcourt und Midcourt-Doppel) erreichte und sich dabei zusammen mit seiner älteren Schwester Josefine im Midcourt-Doppel in die Siegerliste eintrug. Das Bambini-Einzel dominierte Luke Meier, der sich gegen den aufstrebenden Malik Celik durchsetzte.

Stefan Niedermayer verteidigt seinen Titel in dreistündigem Match

Tolles Niveau zeigten auch die Knaben, bei denen Tonio Stirnweiß im Finale gegen Julian Glashauser knapp im Match-Tiebreak gewann. Der Höhepunkt des Finaltags war das hochklassige Herren-Einzel. Nach über drei Stunden verteidigte dabei Stefan Niedermayer seinen Titel gegen Markus Erdt (7:6, 6:7, 10:8). Kurz darauf musste Niedermayer noch das Doppel-Finale bestreiten und verlor mit Johannes Nitsche mit 1:6, 6:3, 7:10 gegen Lukas Böttcher und Stefan Reiter. Den Titel im Damen-Doppel holten sich die Mutter und Tochter-Paarung Marliese und Katharina Müller.

Bei der Siegerehrung bedankte sich der Vorsitzende Gerd Böttcher bei den Turnierleitern Sabine Niedermayer (Jugendwartin) und Christian Glashauser (Sportwart) und lobte das hohe Niveau der Spiele. Groß war die Freude auch bei den Jüngsten, die unter Leitung von Trainer Pino Guttoriello und Mini-Trainerin Jana Stoll eine Tennis-Olympiade mit verschiedenen Stationen bestritten und sich alle einen Pokal verdienten. (AZ)

Alle Finalspiele im Überblick:

Kleinfeld: Luis Huber - Jakob Niedermayer 4:1, 4:2

Midcourt: Luis Huber - Jakob Niedermayer 5:4, 4:2

Midcourt Doppel: Jakob Niedermayer/Josefine Niedermayer - Luis Huber/ Jonathan Reichl 4:2, 4:2

Bambini Einzel: Luke Meier - Malik Celik 6:1, 6:0

Bambini Doppel: Paula Erdt/Felicitas Sauer - Luke Meier/Laura Hohler 6:3, 6:4

Mädchen Einzel: Paula Erdt - Kim Kleemann 2:6, 6:4, 10:2

Knaben Einzel: Tonio Stirnweiß - Julian Glashauser 2:6, 6:2, 10:5

Knaben Doppel: Tonio Stirnweiß/Linus Rieser - Julian Glashauser/Elias Mayr 6:2, 6:3

Damen Doppel: Marliese Müller/Katharina Müller - Elena Heider/Marina Erdt 6:2, 6:3

Herren Einzel: Stefan Niedermayer - Markus Erdt 7:6, 6:7, 10:8

Herren Doppel: Lucas Böttcher/Stefan Reiter - Stefan Niedermayer/Johannes Nitsche 6:1, 3:6, 10:7