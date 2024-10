Tapfheim gegen Eggelstetten: Duell der formstarken Teams endet 1:1

Am 12. Spieltag der Kreisklasse Nord 2 setzte sich das Duell an der Tabellenspitze fort. Der zweitplatzierte SV Donaumünster-Erlingshofen gewann knapp mit 3:2 bei Schlusslicht SpVgg Riedlingen, das dabei knapp an einer Überraschung vorbeischrammte. Der SVDE bleibt damit Spitzenreiter BC Schretzheim auf den Fersen. Die derzeit sehr formstarken SC Tapfheim und SV Eggelstetten trennten sich im direkten Duell 1:1. Ebenso unentschieden ging das Nachbarschaftsduell zwischen der SpVgg Altisheim-Leitheim und dem VfB Oberndorf aus.

