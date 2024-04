Sportakrobatik

17:30 Uhr

Glitzernde Anzüge und fliegende Körper in der Monheimer Stadthalle

Jana Templer und Clara Hoffmann sind in eigener Halle bayerische Meisterinnen geworden. Sie waren nicht die einzigen Monheimer Sportakrobatinnen, denen das gelang.

Plus Monheim ist ein guter Gastgeber der Bayerischen Meisterschaften der Sportakrobatik. So einige Medaillen behalten die Lokalmatadorinnen in der Jurastadt.

Von Helmut Bissinger

Wie eine Feder lässt sich die 13-jährige Alea Trinkler durch die Luft wirbeln. Es folgt eine Hebefigur, dann werden Räder und Salti geschlagen. Alea Trinkler ist bei Eva Drabek und Xenia Attmannspacher in der dynamischen Balance-Disziplin in besten Händen. Das Trio ist im Rhythmus der Musik unterwegs. Es scheint, als hätten die drei nie etwas anderes gemacht. In den letzten Wochen haben sie wie die anderen Monheimer Sportakrobatinnen emsig und mehr als sonst trainiert, um bei den bayerischen Meisterschaften in der eigenen Halle glänzen zu können.

Die Besucherinnen und Besucher feuern die heimischen Starterinnen lautstark an, heben „Super“-Transparente in die Höhe. „Wir waren sehr erfolgreich“, durfte sich Trainerin Miriam Schmauser am Ende freuen. Teams aus sieben Vereinen, insgesamt 250 Sportlerinnen, waren aus ganz Bayern angereist. Die Atmosphäre und die Ausrichtung durch die jüngste Abteilung des TSV Monheim erhielt viel Lob.

