Das wünschen sich Sportfunktionäre aus der Region fürs neue Jahr

Das Sportjahr 2024 war ein ganz besonderes. Schließlich erlebt man eine Heim-EM nicht alle Tage und die Stimmung war aufgrund der Leistung der Deutschen Fußballnationalmannschaft auch wieder besser. Kurz darauf folgte im Sommer der nächste Höhepunkt mit den Olympischen Spielen. Sportfans kamen heuer also so richtig auf ihre Kosten - auch hier in der Region. So wurden Meisterschaften und große Siege gefeiert, aber auch Abstiege und Rückschläge erlitten. Luft nach oben gibt es im Sport ja immer. Deshalb haben wir Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre gefragt, was sie sich für das Sportjahr 2025 wünschen.

