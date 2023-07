Wolferstädter Schützen glänzen mit Spitzenleistungen

Die bayerischen Meisterschaften sind ein gutes Pflaster für die Schützen aus Wolferstadt. Kleinle bringt Vize-Meistertitel und Bronzemedaille mit nach Hause.

Für die bayerischen Meisterschaften haben sich in diesem Jahr sechs Jungschützen aus Wolferstadt qualifiziert, gegenüber dem bisherigen Rekord mit drei aus dem vergangenen Jahr. Am erfolgreichsten ist einmal mehr die frühere Bayernkader-Schützin Tamara Kleinle.

Gestartet sind Tamara Kleinle und Markus Seefried im Luftgewehr Mixed Team. Kleinle schoss 413,2 Ringe und Seefried 375,1 Ringe auf 40 Schuss. Zusammen kamen sie auf Platz 15 der Junioren Mixed Teams in Bayern. Weiter ging es für Tamara Kleinle mit Kleinkaliber 3x20. Bei sehr windigen Bedingungen konnte sie trotzdem ihre gewohnte Leistung abrufen und schoss 570 Ringe, was Platz zwei nach dem Vorkampf bedeutete. Da sie der Klasse Juniorinnen 1 angehört, wurde nach dem Vorkampf ein Finale ausgetragen. Das hieß für sie wieder: viele Zuschauer und Kameras, da das Finale live auf Youtube übertragen wurde.

Tamara Kleinle bleibt trotz Live-Übertragung auf Youtube gelassen

Obwohl es ihr erstes Dreistellungs-Finale war, blieb sie die Ruhe selbst und führte nach dem Knieend- und Liegendschießen. Die Gelassenheit braucht sie auch, wenn sie ab Oktober für den Schützenverein Buch in der 2. Bundesliga an den Start geht. Da laut Regelwerk nur neun Minuten Umbauzeit inklusive Probeschießen vom Liegend- in den Stehendanschlag vorgesehen sind, war dies absoluter Stress. Kleinle hatte nur noch Zeit für zwei Probeschüsse, die einfach zu wenig waren. Nichtsdestotrotz wurde sie nach ihrem bayerischen Meistertitel 2022 in diesem Jahr bayerische Vizemeisterin für Wolferstadt. Das Finale kann auf Youtube beim BSSB angesehen werden. Markus Seefried hatte sich ebenfalls für die bayerische Meisterschaft mit der Luftpistole qualifiziert, war aber leider beruflich verhindert.

Einen Tag später standen für Tamara Kleinle 40 Schuss Luftgewehr auf dem Programm. Nach dem mental und körperlich anstrengendem Wettkampf plus Finalschießen am Tag zuvor war sie völlig erschöpft und erreichte mit 406,2 Ringen Platz 15. Bei der bayerischen Meisterschaft für Schüler und Jugendliche erreichte Lukas Schalk bei den Schülern mit 186,3 Ringen einen schönen 49. Platz von 132 Startern. Carlos Färber konnte aus planbaren Gründen nicht an den Start gehen, wurde aber von Sportwart Matthias Brendel mit dem Ergebnis der schwäbischen Meisterschaft gemeldet. Dort erreichte er 190,4 Ringe, die je nach Bekanntgabe der Limit-Zahlen für eine Qualifikation zur deutschen Meisterschaft reichen könnten. Lucia Seefried war das erste Mal auf der Olympia-Schießanlage in München, lies sich aber trotz der 100 Schießstände und dem Trubel nicht aus der Ruhe bringen. Sie schoss sehr gute 376,2 Ringe und wurde 172.

Wolferstadts Jugend zeigt beachtliche Leistungen

Auch Tamara Kleinle war in ihrer letzten Disziplin, dem KK 3x40, wieder am Start. Nach einem durchwachsenen Knieendschießen mit 369 Ringen zündete sie ein richtiges Feuerwerk, schoss mit 391 Ringen liegend und 376 Ringen stehend neue Bestleistungen, was zusammen 1136 Ringe ergab. Erstaunlicherweise kann sie ihre Leistung aus Bayernkader-Zeiten trotz reduziertem Training immer wieder bestätigen oder sogar übertreffen. Sie gewann die Bronzemedaille und konnte somit in diesem Jahr wieder zwei Medaillen nach Wolferstadt holen.

Tamara Kleinle nach Silber im KK Dreistellungs-Finale. Foto: Matthias Brendel

Am Tag zuvor noch Schützin, so betreute Tamara Kleinle am Sonntag zusammen mit Matthias Brendel die Schülermannschaft im Luftgewehr Dreistellungskampf. Lukas Schalk zeigte in allen drei Anschlägen konstante Leistungen und belohnte sich mit einem neuen Bestergebnis von 547 Ringen und Platz 17. Carlos Färber startete mit 186 Ringen im Knieend- und 192 Ringen im Liegendschießen famos in den Wettkampf und belegte mit 545 Ringen gesamt den 21. Platz

Im Liegendschießen sind die Wolferstädter spitze

Der Dritte im Bunde, Jona Techet, komplettierte die geschlossene Mannschaftsleistung mit seinen 534 Ringen und Platz 28. Besonders mit den Leistungen im Liegendschießen mit über 190 von 200 Ringen gehörten sie zu den besten Schülern Bayerns. So zeigten die Jungschützen eine positive Leistungsentwicklung und erreichten als Mannschaft den 14. Platz.

Jetzt heißt es bis Ende Juli warten, ob man sich weiterqualifiziert hat, denn dann werden die Limit-Zahlen für die Ende August stattfindenden deutschen Meisterschaften bekannt gegeben. (AZ)