Sportstar des Monats

16:21 Uhr

TSV Bäumenheim: Für Sportstars des Monats beginnt bald die Vorbereitung

Plus Die Bezirksoberliga geht für die Handball-Aufsteiger des TSV Bäumenheim im September los. Schon im Mai startet das Training – das direkt anstrengend werden dürfte.

Von Marco Keitel

Erst der Aufstieg in die Bezirksoberliga, dann die Wahl zu den Sportstars des Monats unserer Redaktion. Das ist die Bilanz der Handballer des TSV Bäumenheim für den März. Knapp war beides nicht. Bei unserer Sportstar-Wahl holten sie 70 Prozent der Stimmen. Und auch in der Bezirksliga mussten sie am Ende nicht um den Aufstieg zittern, sondern nur um die Meisterschaft. Die ging am Ende nach Friedberg.

Die Trainer Tarek Tayeh und Dennis Michalke sagen, zu Beginn der Saison, als sie das Team übernahmen, hatten sie nicht mit einer so starken Spielzeit gerechnet. „Wir waren überrascht davon, wie gut es lief“, sagt Michalke.

