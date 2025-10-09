Integrativer Tennisspaß beim TC Wemding

Der Tennis Club Wemding hat wieder Besuch vom Sportteam der Diakonie Oettingen-Polsingen-Gunzenhausen (Die Poggen) bekommen. Die Gäste folgten bereits zum 34. Mal der Einladung, der Termin ist auf beiden Seiten bereits ein fester Bestandteil im Kalender.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden Michael Romano gab es Kaffee und Kuchen. Anschließend ging es bei Sonnenschein für die circa 25 sportbegeisterten Gäste auf die Plätze. Nachdem alle mit Schläger und Bällen ausgestattet waren, wurde fleißig Vor- und Rückhand geübt.

Diakonie-Sportteam beim Tennis in Wemding: Manche sammelten erste Erfahrungen

Während es für einige die erste Erfahrung mit dem Schläger und der gelben Filzkugel war, zeigten andere ihr Erlerntes der vergangenen Jahre. Alle hatten sehr viel Spaß, waren mit vollem Einsatz bei der Sache und hatten sich so die im Anschluss servierten Leberkässemmeln reichlich verdient. Als Dank für die Einladung überreichten die Gäste noch einen Fanschal ihres Sportteams mit der Aufschrift „Die Poggen, die rocken“. (AZ)