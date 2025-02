Stockfreunde Bäumenheim schlagen sich in Höchstädt tapfer

Die neue Stockschieß-Saison haben die Stockfreunde Bäumenheim mit der Teilnahme am Turnier in Höchstädt eröffnet. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.

Die Bäumenheimer nahmen mit einem Duo-Team sowie mit einem Mixed-Team teil. Beide Turniere wurden mit jeweils sieben Mannschaften ausgetragen, die in einer Doppelrunde gegeneinander spielten. Das Duo-Team, bestehend aus Stefan Kleinle und Markus Reiner, erwischte im ersten Durchgang einen guten Start, fiel aber in der Rückrunde ziemlich zurück. Vor allem gegen die stärkeren Teams tat man sich schwer, wobei die Bäumenheimer trotzdem einige gute Ergebnisse erzielten. Die späteren Sieger aus Schwabmünchen waren für alle anderen viel zu stark, sodass für die zwei Teams aus Bäumenheim zum Schluss der fünfte Platz (11-13 Punkte) dabei heraussprang. Mit einem Sieg mehr hätten sie sogar den dritten Platz in Reichweite gehabt, aber schlussendlich war man mit der endgültigen Platzierung zufrieden.

In der Rückrunde dreht das Mixed-Team der Stockfreunde Bäumenheim ordentlich auf

Das Mixed-Team, bestehend aus Anita Steidl, Susi Zinsmeister, Richard Helbing und Frank van Baalen, war in den ersten beiden Spielen noch nicht bei der Sache und verlor diese klar. Danach steigerte man sich, aber die Bilanz nach der ersten Spielrunde war mit 5-7 Punkten negativ. Aber die Rückrunde sollte deutlich besser laufen, hatten sich die vier vorgenommen, und das gelang auch hervorragend.

Die nervenstarke Mannschaft konnte einige sehr spannende Spiele für sich entscheiden und errang einen Sieg nach dem anderen. Vor allem der Erfolg gegen den späteren Turniersieger Höchstädt ist hierbei hervorzuheben. Allerdings hatte das Team gegen Karlshuld einen Durchhänger, sonst wäre man die gesamte Rückrunde über ungeschlagen geblieben. Aber ein Platz auf dem Podest war geschafft, und mit dem dritten Rang im Turnier (15-9 Punkte) konnte man sehr zufrieden und auch stolz sein.

Wer diesen Sport näher kennenlernen möchte, kann zu den Trainingszeiten der Stockfreunde Bäumenheim am Hamlarer Baggersee vorbeikommen und das Stockschießen unverbindlich ausprobieren. Im Internet und auf Facebook sind hierzu nähere Informationen vorhanden. (AZ)