Für die VSC-Stockschützen wäre noch mehr möglich gewesen

Die Donauwörther landen beim Bezirkspokal auf Platz vier. Individuelle Fehler verhindern eine bessere Platzierung und die Qualifikation für den Bayernpokal.

Die Ü50-Herren der Stockschützen Donauwörth hatten sich für den Bezirkspokal im Eisstadion in Landsberg qualifiziert. Dabei wurde in zwei Gruppen mit je neun Teams gespielt. Der VSC trat mit Leonhard Kempter, Achim Schreiber, Stefan Karg und Gerald Zajitschek an. Das Quartett verpasste knapp einen Platz auf dem Treppchen.

Zum Auftakt erlitt man eine 4:6-Niederlage gegen den ESC Bad Wörishofen, welche völlig unnötig durch individuelle Fehler zustande kam. Mit 6:2 gewann man hingegen absolut verdient in der zweiten Begegnung gegen den FSV Eching. In einem fast fehlerlosen Spiel siegten die Donauwörther gegen einen starken Gegner. Allerdings gaben die VSC-Stockschützen danach gegen den ESV Wörthsee mit 7:10 und anschließend gegen den ESC Weißenhorn mit 4:5 wiederum vollkommen unnötig die Punkte ab.

Versehentliches Abräumen nimmt Donauwörth jede Chance

Deutlich wurden der SV Untermeitingen mit 10:1 und der TSV Moorenweis II mit 6:3 bezwungen. Der TV Erkheim war beim 8:4 ebenfalls chancenlos. Zum Abschluss folgte noch eine 3:10-Niederlage gegen den SF Windach, die zu hoch ausfiel. Zu hoch deswegen, da beim Stand von 3:6 vom Donauwörther Spieler versehentlich das Feld abgeräumt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Donauwörth im Vorteil und hätte den Anschluss schaffen können. Somit war das Spiel nach fünf Kehren entschieden und man musste die vierte Niederlage hinnehmen. Fazit: Bei etwas konzentrierterer Leistung hätten das Donauwörther Team auch ohne Niederlage aus dem Turnier gehen können.

Das Endspiel gewann der FSV Eching mit 6:1 gegen den TSV Kühbach (Sieger der Gruppe A). Um den dritten Platz spielten die SF Windach I gegen den TSV Moorenweis I und gingen mit 15:0 als Sieger hervor. Die Plätze eins bis drei vertreten den Bezirk 4 auch beim Bayernpokal in Waldkraiburg. (AZ)

Die Abschlusstabelle: