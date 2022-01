Tagmersheim überzeugt auf Eis

SVT feiert Bezirksliga-Aufstieg. Das glückt auch Münster.

Mit stark reduziertem Teilnehmerfeld hat in Haunstetten die Kreismeisterschaft Klasse A auf Eis stattgefunden. Der SV Tagmersheim, vertreten durch Michael Fickel, Marcel Eichhorn, Jürgen Litzl und Torsten Litzl, belegte am Ende den zweiten Platz, der zum Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt. Nach nur vier Spielen standen am Ende 6:2 Punkte und die Stocknote von 1,681 auf dem Konto. Der SV Holzkirchen und der SV Münster wurden Gruppensieger und spielen somit nächste Saison auch eine Klasse höher.

Von ursprünglich 18 Mannschaften in zwei Gruppen traten nur noch elf Teams an. Der Trend ist besorgniserregend. „Unserem kameradschaftlichen Sport fehlt schlicht der Nachwuchs“, heißt es aus Tagmersheim. Wer Interesse an einem Probetraining hat, kann per E-Mail an stockschuetzen@svtagmersheim.de ein unverbindliches Probetraining vereinbaren. (AZ)