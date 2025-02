Nordheimer Stockschützen steigen erstmals in Schwabens höchste Liga auf

Dank einer zweiten Platzes in der Bezirksliga A2 Herren, Wintersaison 2024/25, haben die Stockschützen des SV Nordheim einen längst überfälligen Aufstieg gefeiert. Zwei Spieltage beim Eisstockschießen standen für die Truppe des SVN an. Am Ende des ersten Tages (im Eisstadion Füssen) befanden sie sich noch in Lauerstellung (Platz sechs mit 10:8 Punkten), am zweiten (im Eisstadion Landsberg) wackelten die „Stockler“ aus der Donauwörther Vorstadt nur kurz.

Der SV Nordheim trat mit den Schützen Thomas Wirthensohn, Alexander Eipel, Christoph Langer, Abteilungsleiter Stefan Dietenhauser und Übungsleiter Matthias Oestreicher an, somit in Bestbesetzung, mit Zuversicht und dem klarem Ziel Aufstieg. Gedämpft wurde die Stimmung aber bereits nach dem ersten Spiel gegen den TSV Straßberg. Völlig von der Rolle gingen die Nordheimer mit 4:8 Stockpunkten regelrecht unter. Danach kamen sie jedoch besser in das Turnier und gewannen die nächsten drei Spiele gegen Rain am Lech (6:5), SSV Pöcking (12:2) und den TSV Utting (8:2).

Stockschießen-Bezirksliga: In Füssen sieht es nicht allzu gut aus für die Nordheimer

Gegen den späteren Bezirksligameister SV Unter-/Oberbrunn III schlichen sich unerwartete Fehler in den letzten beiden Kehren ein und Nordheim verlor das Spiel mit 4:5. Im darauffolgenden Spiel gegen den TSV Moorenweis konnte die Leistung wieder verbessert ausgespielt werden. Schlecht sahen die Schützen dann gegen den ESC Weißenhorn und den ESC Seltmanns II aus, denn auf einmal gelangen kaum noch Treffer der schussstarken Angreifer, man verlor mir 7:10 und 6:7 jeweils in den letzten Kehren. Im zehnten Spiel des ersten Spieltages gewann der SVN noch gegen unglücklich spielende Hausener mit 7:4, was zum Ende den sechsten Platz mit 10:8 Punkten bedeutete.

Am zweiten Spieltag in Landsberg spielten die Nordheimer einen nahezu perfekten „Eisstock“, von Anfang an hoch konzentriert gewannen sie die ersten fünf Spiele in Serie gegen EC Germering (7:20), ESV Wörthsee (8:5), SV Fuchstal II (9:3), EC Schwangau II (6:5) und SC Egling (11:2). Nach der spielmodusbedingten Pause ging es gegen den FSV Buchdorf, hier wackelte plötzlich bei den beiden ersten Schützen die Treffsicherheit mal wieder und es konnte noch ein Unentschieden (6:6) gerettet werden. Unerwartet stark präsentierten sich dann die Schützen des ESC Bad Wörishofen, die in den sechs Kehren keinen Fehler machten und die Nordheimer mit 11:3 vom Feld fegten. Nach dieser Niederlage rauften sich jedoch die Schützen um Moar Thomas Wirthensohn noch einmal zusammen und gewannen die letzten beiden Spiele gegen ESV Herrsching und SSC Sonthofen mit 11:2 und 7:4.

Aufstieg ist der größte Wintererfolg der Nordheimer Stockler

Am Ende stand ein starker zweiter Platz, mit 23:11 Punkten und einer Differenz von +38, und somit die silberne Medaille des Bezirks 4 Schwaben Ammersee zu Buche. Im nächsten Winter 2025/26 starten die Nordheimer dann in der Bezirksoberliga, in einem sehr starken Feld. Der nächste Sprung wäre dann die Bayernliga, was „natürlich“ nun das nächste Ziel der Donauwörther Vorstädter ist.

Bei der kompletten Meisterschaft war der Zusammenhalt des Teams lobenswert, auch Spartenleiter Stefan Dietenhauser und Übungsleiter Matthias Oestreicher waren sehr stolz darauf, dass sie es endlich geschafft haben und somit den größten Wintererfolg der jungen Nordheimer Stockschützen verzeichnen konnten. (AZ)