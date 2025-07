Schmid, Mayinger und Waldmüller regieren die Sulzdorfer Schützen

Bei der diesjährigen Generalversammlung der Schützengilde St. Sebastian Sulzdorf hat der Verein nicht nur verschiedene Ehrungen durchgeführt, sondern auch einen neuen Vorstand gewählt.

Schützenmeisterin Marion Spenninger-Strauß führte durch den Abend und begrüßte neben rund 60 Vereinsmitgliedern auch den dritten Kaisheimer Bürgermeister Manfred Blaschek und die Gauschützenmeisterin Heike Wildfeuer-Fick. Nach Berichten der Schriftführerin, des Schatzmeisters und des Jugendwarts übernahm Sportwart Florian Pantle gemeinsam mit seinem Stellvertreter Christian Behringer die Preisverteilung des diesjährigen Sauschießens, inklusive der Königsproklamation.

49 Schützen von St. Sebastian Sulzdorf nehmen am Sauschießen teil

Unter den 49 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Sauschießens setze sich Lea Deuter mit einem 13,4-Teiler durch, Platz zwei belegte Christian Behringer (13,8-Teiler) und Platz drei ging an Anna Schmid (34,9-Teiler). Letztere hatte nicht nur beim Sauschießen, sondern auch auf die Liesl ein gutes Blattl mit einem 22,8-Teiler. So übernimmt sie in diesem Jahr gemeinsam mit Schützenkönig Christian Mayinger (161,0-Teiler) und der Jugendschützenkönigin Lina Waldmüller (319,2-Teiler) die Regentschaft.

Im Anschluss ehrte Florian Pantle die Jahresmeister für das Jahr 2024 in den Disziplinen Luftgewehr Herren/Damen sowie Luftpistole und verabschiedete sich mit dieser letzten Amtshandlung auch aus dem Vorstand. Neben dem Sportwart scheiden auch zwei langjährige Beisitzer, Eugen Pantle und Klaus Langer, aus. Die restlichen Vorstandsmitglieder stellten sich für die nächsten drei Jahre zur Wiederwahl bereit.

Posten der Sportwartin und der Schriftführerin werden neu besetzt

Dementsprechend waren zwei Ämter neu zu besetzen. Die ehemalige Schriftführerin Nadine Schober übernimmt den Posten von Florian Pantle als Sportwartin und Lena Morawek folgt auf Schober als Schriftführerin. Bevor Schützenmeisterin Marion Spenniger-Strauß die Veranstaltung schloss, ehrte sie gemeinsam mit Heike Wildfeuer-Fick langjährige Mitglieder für ihre treuen Verdienste im Verein. Unter anderem erhielt Gerhard Bißwanger den Goldenen Sebastianiordnen und Klaus Langer, ehemaliges Vorstandsmitglied und langjähriger Schützenmeister bis zum Jahr 2022, wurde zum Ehrenschützmeister ernannt. (AZ)