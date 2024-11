550 Zuschauer sehen Donaumünsters Derby-Sieg gegen Tapfheim

Der 14. und somit letzte Fußball-Spieltag des Jahres in der Kreisklasse Nord 2 stand ganz im Zeichen des Tapfheimer Lokalderbys, das noch dazu ein Spitzenspiel war. Dabei setzte sich der Tabellenzweite SV Donaumünster-Erlingshofen klar mit 3:0 gegen den starken Aufsteiger SC Tapfheim durch. Der SVDE bleibt damit an Spitzenreiter Schretzheim dran, das Duo ist den weiteren Verfolgern bereits deutlich mit über zehn Punkten Vorsprung enteilt. Jeweils mit 3:2-Heimsiegen verabschiedeten sich der VfB Oberndorf und der SV Eggelstetten in die Winterpause, während Schlusslicht SpVgg Riedlingen nach dem 2:0-Erfolg über Altisheim-Leitheim hoffnungsvoll ins neue Fußball-Jahr gehen kann.

