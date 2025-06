SV Nordheim gewinnt den Landratspokal

Bei herrlichem Sommerwetter fand einmal mehr die Ausspielung des Landratspokals in Oberndorf statt. 13 Stockschützen-Teams waren geladen. Mit dem zum SV Nordheim zurückgekehrten Charly Kaim sowie Stefan Dietenhauser, Christoph Langer, Thomas Wirthensohn und Matthias Oestreicher war der SVN schlagkräftig aufgestellt.

Gleich zum Auftakt ging es gegen den Mitfavoriten aus Höchstädt, der ebenfalls dieses Jahr mit den Nordheimern in der Oberliga West startet. In einem spannenden Spiel konnten sich die Nordheimer knapp, aber verdient mit 7:6 durchsetzen. Im zweiten Spiel ging es gegen den nächsten Oberligisten, den VSC Donauwörth. Hier zeigten die SVN-Schützen Nerven und hatten keine Chance gegen die gute Leistung der Kreisstädter (2:9). Kurz durchgeschüttelt startete Nordheim aber danach eine Serie mit vier Siegen: gegen den TSV Harburg 11:1, SV Münster 11:5, SC Hausen 10:2 und ESV Gersthofen mit 5:3. Im siebten Spiel gegen den TV Lauingen schlichen sich dann unnötige Fehler ein, was der TV nutzte und seinerseits mit 5:3 die Oberhand behielt.

Ein Stockpunkt mehr beschert dem SV Nordheim den Sieg

Auch im darauffolgenden Spiel hatten die Vorstädter wieder Probleme, denn es wurde nun auch sehr heiß und durch die Hitze wurden die Pflasterbahnen sehr langsam und streng zu bespielen. Der TSV Schwabmünchen gewann die Partie mit 8:6. Nach dem 13:1-Sieg gegen den SV Tagmersheim verlor der SVN gegen den FSV Buchdorf mit 6:9 und das Team schrieb den Pokalgewinn eigentlich ab. Doch ein Blick nach diesem Spiel auf das Zwischenergebnis zeigte, Nordheim hatte noch eine Minimalchance, dafür mussten noch zwei Siege her. Nach dem knappen 5:3 gegen den ESV Rain behielten die Nordheimer auch im letzten Spiel die Nerven. Bei nun mittlerweile 30 Grad und fast 50 Grad Pflastertemperatur bezwangen sie den TSV Dasing mit 9:6.

Parallel spielte der führende SC Hausen gegen den ESV Gersthofen. Dieser hatte mit einem Sieg die Chance, den Turniersieg zu erreichen, allerdings musste das Team dieses Spiel hoch gewinnen, denn bei gleicher Punktzahl entscheidet die Differenz. Gersthofen gewann dieses Duell auch mit 9:4, aber ob es für den Turniersieg dann nun auch reichen würde, wusste zunächst niemand. Als Abteilungsleiterin Johanna Schmid vom VfB Oberndorf das sehr knappe Endergebnis präsentierte, war die Freude bei den Nordheimern groß. Denn es ging hierbei tatsächlich um einen Stockpunkt in der Differenz, der den Stocklern den Sieg bescherte. Der von Landrat Stefan Rößle gestiftete Pokal darf nun im Besitz der Nordheimer bleiben. (AZ)

Das Endergebnis:

1. SV Nordheim 16:8 +29

2. ESV Gersthofen 16:8 +28

3. TV Lauingen 15:9 +24

4. SC Hausen/Dlg 15:9 +3

5. VSC Donauwörth 14:10 +13

6. SSV Höchstädt 14:10 +7

7. TSV Schwabmümchen 12:12 -1

8.TSV Harburg 12:12 -3

9. SV Tagmersheim 11:13

10. SV Münster/Lech 10:14

11: FSV Buchdorf 9:15

12. TSV Dasing 8:16

13. ESV Rain/Lech 4:20