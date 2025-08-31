SV Wörnitzstein-Berg gibt offensiv richtig Gas und feiert 3:1-Erfolg

Nach der herben Enttäuschung in Ecknach zeigte der SV Wörnitzstein-Berg am 8. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord die richtige Reaktion und feierte vor heimischem Publikum einen verdienten 3:1-Heimsieg über den FC Horgau. Die Panknin-Elf knüpfte an die couragierte Leistung der Vorwoche an, diesmal allerdings mit der nötigen Effizienz im Abschluss.

Von Beginn an übernahm der SVW die Spielkontrolle. Horgau wurde früh in die eigene Hälfte gedrängt und fand kaum Entlastung. Schon in den ersten Minuten brannte es lichterloh im Strafraum der Gäste: Nach einem energischen Solo von Bauer scheiterte Zausinger am glänzend reagierenden FCH-Schlussmann Häberl, wenig später vergab Co-Trainer Omerbegovic nach einem misslungenen Horgauer Aufbauversuch. Trotz der ausgelassenen Chancen ließ sich die Heimelf nicht aus der Ruhe bringen und blieb druckvoll.

In der 25. Minute lag der Führungstreffer in der Luft, als eine präzise Flanke von rechts den völlig freistehenden Zausinger erreichte – doch erneut war Häberl zur Stelle. Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich eine ausgeglichenere Begegnung, wenngleich die Hausherren mehr Spielanteile verbuchten. Im letzten Drittel fehlte jedoch häufig die Genauigkeit, sodass es torlos in die Pause ging.

Timo Zausinger bringt den SV Wörnitzstein-Berg in Führung

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie sofort Fahrt auf. Kaum sechs Minuten waren gespielt, da konnte sich das Publikum im Stauferpark endlich freuen: Eine maßgeschneiderte Flanke von links fand den Kopf von Zausinger, der wuchtig einnickte und das längst fällige 1:0 erzielte. Doch die Freude hielt nicht lange. Nur wenige Augenblicke nach der nächsten Großchance für den Torschützen klingelte es auf der anderen Seite – Meitinger nutzte eine kurze Unachtsamkeit im Wörnitzsteiner Strafraum eiskalt aus und stellte auf 1:1.

Die Reaktion des SVW war bemerkenswert. Angetrieben von lautstarken Fans drängte die Mannschaft sofort wieder nach vorn. In der 63. Minute war es dann Pascal Hirsch, der nach einer weiteren Hereingabe von links goldrichtig stand und die erneute Führung besorgte. Anschließend verflachte das Spieltempo etwas, die Hausherren agierten kontrollierter, ohne die defensive Ordnung zu gefährden. Mit zunehmender Spieldauer setzten die Gastgeber immer wieder gefährliche Nadelstiche – vor allem über den eingewechselten Marks, der die Horgauer Hintermannschaft mit seiner Dynamik vor große Probleme stellte.

SVW will die positive Entwicklung in Neuburg fortsetzen

In der Nachspielzeit sorgte eben jener Marks für die endgültige Entscheidung. Nach einem kraftvollen Antritt setzte er sich auf dem Flügel durch, zog halbrechts in den Strafraum und ließ Häberl mit einem platzierten Schuss ins lange Eck keine Abwehrchance. Das 3:1 bedeutete den Schlusspunkt eines intensiven und unterhaltsamen Spiels. Kurz darauf pfiff der Unparteiische ab – und im Stauferpark wurde ausgelassen gejubelt.

„Wir haben heute über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht und uns am Ende verdienterweise durchgesetzt“, bilanzierte Sportlicher Leiter Michael Schmidbaur zufrieden. Mit dem Heimsieg im Rücken richtet sich der Blick nun auf die nächste Aufgabe: Am kommenden Samstag gastiert der SVW beim VfR Neuburg, und der SVW will die positive Entwicklung bestätigen. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: Bojic, Hoser, Morasch, Erckmann, Bauer, Bschor (90. Tänzer), Schmidbaur (69. Musaeus) (85. Färber), Panknin, Omerbegovic, Hirsch (77. Marks), Zausinger (83. Kopp) Zuschauer: 100