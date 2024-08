SV Wörnitzstein-Berg: Trügt der Schein vor dem Spiel gegen Neuburg?

Der SV Wörnistzstein-Berg will am Freitagabend (19 Uhr) seiner Favoritenrolle zu Hause gegen Schlusslicht Neuburg gerecht werden. Ziel ist der dritte Sieg in Folge in der Fußball-Bezirksliga Nord. „Wir haben geschlossen und kompakt verteidigt und sehr wenig zugelassen. So müssen wir weitermachen“, sagte Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW nach dem zweiten 1:0-Sieg in Folge, zuletzt in Haunstetten.

Am Wochenende geht es für das Team von Spielertrainer Dominik Bobinger zuhause gegen Schlusslicht Neuburg – vom Papier her eine machbare Aufgabe: „Der Tabellenplatz trügt ein wenig. Die Neuburger haben nominell schon eine gute Truppe. Wir erwarten einen Gegner, der uns alles abverlangen wird und den wir keinesfalls unterschätzen werden. Aber wir wollen natürlich gewinnen, dafür müssen wir aber erneut alles reinwerfen“, so Schmidbaur.

Großer Kader des SV Wörnitzstein-Berg hat Vor- und Nachteile

Langsam kommen auch die Urlauber zurück und die Verletztenliste wird beim SVW ebenfalls kleiner. Ein Umstand der zum einen positiv, angesichts der etwas größeren Kaders aber auch schwierig werden kann: „Klar ist, dass jeder Spieler gerne immer 90 Minuten spielen will. So soll es auch sein, gleichzeitig ist dies aber nicht möglich und es gibt immer den ein oder anderen Härtefall, wo der Trainer sich zwischen zwei gleichwertigen Spielern entscheiden muss.“ Trotzdem sei man der Überzeugung, dass die Jungs mit Spaß dabei sind und auch die Jokerrollen gut angenommen werden. Zudem spreche das Trainerteam viel und die Stimmung sei allgemein gut.

„Wir haben einen guten Spirit, das merkt man auch daran, dass jeder dem anderen hilft. Macht einer einen Fehler bügelt diesen der Nebenmann aus“, so Schmidbaur. Das soll auch gegen Neuburg wieder so sein, damit es mit dem dritten Sieg in Folge klappt.