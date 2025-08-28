Was dem SV Wörnitzstein-Berg aktuell in der Bezirksliga fehlt

Es fehlt das Glück, es fehlt der Lauf, es fehlen die Punkte: Der SV Wörnitzstein-Berg will sich alle drei Dinge erarbeiten. Zuhause gegen Ecknach soll endlich der zweite Saisonsieg her.

SV Wörnitzstein – FC Horgau (Freitag, 29. August, 19 Uhr). Gut gespielt und trotzdem keine Punkte – so bitter verlief die Last-Minute-Niederlage für den SV Wörnitzstein-Berg vergangenen Sonntag in Ecknach. Zuhause gegen Horgau soll es nun besser laufen. „Wer das Spiel gesehen hat, wird mir zustimmen, dass diese Niederlage sehr bitter war. Wir haben dem Tabellenführer Paroli geboten und hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. Aktuell fehlt uns einfach auch ein wenig das Spielglück“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Man werde sich dennoch nicht aus der Ruhe und vom Weg abbringen lassen. „Natürlich ist es für uns eine schwierige Situation. Die letzten Jahre waren wir schon sehr erfolgsverwöhnt. Wenn wir mal in einen positiven Lauf kommen, bin ich mir dennoch sicher, dass wir unsere Punkte holen und uns ins Tabellenmittelfeld vorarbeiten.“

Am Freitagabend zuhause gegen Horgau hat der SVW erneut die Chance den ersten Schritt nach oben zu machen. Mit zehn Punkten steht der FCH aktuell im sicheren Tabellenmittelfeld, da will auch der SVW hin. „Wir brauchen nicht lange diskutieren, es ist doch klar, dass wir unser Heimspiel gewinnen wollen“, so Schmidbaur. Dafür werde man alles tun und wolle an den guten Auftritt in Ecknach anknüpfen. „Da haben wir vieles richtig gemacht, vielleicht müssen wir aber noch zielstrebiger nach vorne agieren.“ (wip)