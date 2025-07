SV Wörnitzstein-Berg setzt ein klares Zeichen im Aufstiegskampf

Mit einer überzeugenden Vorstellung und einem 3:0-Heimerfolg gegen den TSV Ziemetshausen hat der SV Wörnitzstein-Berg ein klares Zeichen im Aufstiegskampf der Bezirksliga Nord gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Bobinger belohnte sich nicht nur mit drei Punkten, sondern kletterte damit vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz – der Druck auf die Konkurrenz wächst.

Von Beginn an war zu spüren, worum es in dieser Partie ging. Während die Gäste aus Ziemetshausen mit dem Rücken zur Wand stehen und jeden Zähler im Abstiegskampf benötigen, präsentierte sich der SVW von Beginn an fokussiert und spielbestimmend. Zwar blieben die Gäste mit langen Bällen auf ihren schnellen Angreifer Lorik Mataj gefährlich, doch insgesamt kontrollierten die Hausherren das Geschehen.

Habersatter schiebt zur Führung für den SV Wörnitzstein-Berg ein

Die erste große Gelegenheit gehörte dem SVW: Nach einem Eckball kam Habersatter frei zum Abschluss, traf jedoch nur die Latte. Kurz darauf belohnte sich die Bobinger-Elf dann endlich für ihren Aufwand. Morasch, über die linke Seite erneut mit einer starken Partie, flankte präzise auf Habersatter, der diesmal eiskalt blieb und zur verdienten Führung einschob. Nur zehn Minuten später wurde Bschor im Strafraum zu Fall gebracht – den fälligen Elfmeter verwandelte Knötziger sicher zum 2:0.

Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie ruppiger. Ein Frustfoul von Ziemetshausens Mataj an Knötzinger führte zur Zehn-Minuten-Zeitstrafe – eine strittige Entscheidung. In Überzahl blieb der SVW zwar spielbestimmend, ließ jedoch trotz weiterer Chancen den dritten Treffer zunächst liegen. Glück hatte man in einer Szene, als der Schiedsrichter nach einem Zweikampf im eigenen Strafraum auf Weiterspielen entschied.

SV Wörnitzstein-Berg dominiert die Partie

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der SVW weiterhin dominant und mit mehr Spielwitz als der Gegner. Zausinger scheiterte zunächst in zwei aussichtsreichen Situationen, ehe Musaeus in der Nachspielzeit zur endgültigen Entscheidung traf. Ein Abpraller landete auf seinem linken Fuß – der Routinier blieb cool und stellte den 3:0-Endstand her.

Der SVW Wörnitzstein-Berg zeigt sich somit weiterhin in starker Form, ist seit drei Spielen ungeschlagen und übt mit diesem Heimsieg weiterhin mächtig Druck auf die Konkurrenz aus. Die mannschaftliche Geschlossenheit, das Tempo über die Außen und die defensive Stabilität stimmen das Team zuversichtlich für die kommenden Aufgaben – auch wenn das Spiel gegen Ziemetshausen hätte früher entschieden werden können. Zuschauer: 100. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Hoser (67. Drabek), Bobinger (67. Marks), Bschor (83. Moll), Habersatter (77. Willsch), Schmidbaur, Morasch, Knötzinger, Veh, Färber (77. Musaeus), Zausinger