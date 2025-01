Wörnitzsteiner Nachwuchs spielt bei der Bezirksmeisterschaft

Die U17-Juniorinnen des SV Wörnitzstein-Berg haben sich erfolgreich für die schwäbische Hallenfußballmeisterschaft qualifiziert. Nach einer beeindruckenden Hinrunde in der Liga, in der die Mannschaft ungeschlagen blieb und aktuell als Tabellenführer überwintert, waren die Erwartungen an die Hallensaison entsprechend hoch. Doch der Auftakt der Qualifikationsrunde des Kreises Donau in Nördlingen verlief zunächst holprig.

Im ersten Spiel mussten die SVW-Juniorinnen eine knappe 0:1-Niederlage gegen den TSV Bissingen hinnehmen. Trotz guter spielerischer Ansätze und mehrerer Torchancen fehlte es an der notwendigen Durchschlagskraft. Doch das Team bewies Moral und steigerte sich von Spiel zu Spiel. Im zweiten Match gelang ein hart erkämpfter 1:0-Sieg gegen die gewohnt starken Oettingerinnen. Anschließend folgten souveräne Siege gegen den SC Bubesheim (3:0) und die SG Freihalden/Dinkelscherben (1:0).

U17-Hallenfußball: Wörnitzsteinerinnen stellen auch die beste Spielerin des Quali-Turniers

Besonders spannend wurde es in der letzten Partie gegen den TSV Nördlingen. Trotz dominanter Spielweise und zwei Lattentreffern wollte lange kein Tor fallen. Erst kurz vor Schluss sorgte Johanna Zitzmann mit einem sehenswerten Vollspannschuss für den erlösenden 1:0-Endstand. Damit sicherten sich die Wörnitzsteinerinnen den ersten Platz in der Qualifikationsrunde. Zudem wurde SVW-Stürmerin Mia Voß zur besten Spielerin des Turniers gekürt. Auf dem zweiten Platz landete der TSV Bissingen, der somit ebenfalls bei der Schwäbischen an diesem Samstag in Thannhausen antritt.

Dort warten starke Gegner auf die Jugendfußballerinnen aus der Gruppe Donau. Neben den großen Namen aus dem Kreis Augsburg, dem TSV Schwaben Augsburg (Bayernliga) und dem FC Augsburg (Landesliga Süd), gilt es sich auch gegen den VfB Durach, den FC Loppenhausen (beide Landesliga Süd), den SV Mering (Gruppe Augsburg) und den TSV Ottobeuren (Bezirksoberliga) zu beweisen. Trotz großer Konkurrenz wollen die Wörnitzsteinerinnen auch in Thannhausen für Überraschungen sorgen. (AZ)