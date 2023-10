Fußball

vor 32 Min.

Paukenschlag: SC Tapfheim trennt sich von seinem Trainerduo

Beim Spiel gegen Osterbuch stand bereits Trainer Benjamin Jall (Dritter von links) an der Seitenlinie. Rechts daneben: Abteilungsleiter Andreas Wiedenmann.

Plus Drei sieglose Spiele lassen den Verein Konsequenzen ziehen. Der neue Coach ist bereits bekannt. Wie sich der TKSV Donauwörth gegen die katastrophale Saisonbilanz stemmt.

Von Daniel Weigl und Fabian Kapfer

Dass beim jüngsten 1:2-Auswärtssieg des SC Tapfheim beim FC Osterbuch mit Benjamin Jall ein neuer Trainer auf der Tapfheimer Bank saß, dürfte viele Fußballfreunde in der Region überrascht haben. Schließlich war der SC schon vor dem Spiel in Osterbuch in der Spitzengruppe der A-Klasse West 3 vertreten und hatten nur zwei von acht Spielen verloren. Dennoch gab es anscheinend gewichtige Gründe für die Trennung von Trainerduo Philipp Göttler und Stefan Kovacs nach der 3:4-Heimniederlage gegen Fatih Spor Bäumenheim.

Abteilungsleiter Andreas Wiedenmann betont: „Das waren allerdings nur sportliche Punkte, die ausschlaggebend waren. Persönlich gab es wirklich keinerlei Probleme. Aber wir hatten den Eindruck, dass irgendwie der Wurm drin ist.“ Im Verein habe man die sportlichen Ziele in Gefahr gesehen und sich dazu entschieden, Konsequenzen zu ziehen. „Natürlich waren wir zu der Zeit auf dem dritten Rang. Aber an der Sitzung hat neben der Vorstandschaft und der Abteilungsleitung auch der Mannschaftsrat teilgenommen. Da ist gemeinsam die Entscheidung gefallen.“ Der Abteilungsleiter betont, dass man trotzdem sehr dankbar für die Verdienste des Trainerteams beim SC Tapfheim sei. Mit Jall habe man nun einen Nachfolger, der den Verein kenne und der sich dazu bereit erklärt habe, zu helfen. „Wir sind froh, dass er es macht. Es ist nicht leicht, jemand zu finden, der passt“, sagt Wiedenmann über den 45-Jährigen, der mindestens für diese Saison an der Seitenlinie stehen soll.

